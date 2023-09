Scheper Ziekenhuis specialist in infectieziekten: 'Bespaart patiënt lange reis'

"Ik had echt wel even oorlog met mijn lichaam." Zo omschrijft Anita Elling haar gevecht met de ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte van de darm. Speciaal voor mensen met een ontstekingsziekte heeft het Scheper Ziekenhuis in Emmen het Treant Infectiecentrum opgericht.

Internist-infectioloog Sander van Assen is een van de voorvechters voor het centrum. "Het is een clustering van alle expertise, kennis en kunde binnen Treant op het gebied van infectieziekten. Dus een samenwerking tussen meerdere vakgroepen en afdelingen die verstand hebben van infectieziekten en alles wat daarmee te maken heeft", legt Van Assen uit.

Allergische reacties

In de praktijk betekent het dat er bedden zijn speciaal voor patiënten die vanwege een infectie in het ziekenhuis liggen. Ook is er een afdeling die specifiek naar vermeende allergische reacties op antibiotica kijkt, want vaak blijkt iemand toch niet allergisch.

"Dat is belangrijk omdat we vanwege die vermeende allergie bepaalde antibiotica vermijden. En vaak zijn dat juist de meest effectieve met de minste bijwerkingen", aldus Van Assen.

Vaccinatiepoli

Elling weet sinds vijf maanden dat ze de ziekte van Crohn heeft. Ze is vooral te spreken over de vaccinatiepoli. De medicijnen die Elling krijgt gaan niet samen met bepaalde vaccinaties die je bijvoorbeeld nodig hebt als je gaat reizen. In overleg is nu besloten om eerst die prikken te halen voor ze aan de medicijnen zou beginnen.

"Het mooie is dat dat gaat over kwaliteit van leven. Over mens zijn en over hoe je hier het beste mee om kan gaan", vertelt Elling. "Want mijn ziekte heeft nogal wat impact gehad."

Voordelen

Volgens Van Assen profiteert ook de eerstelijns zorg, zoals huisartsen in de regio, van het nieuwe infectiecentrum. Verder bespaart het patiënten een vaak lange reis naar ziekenhuizen in andere delen van het land.