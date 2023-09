Miljoenenverbouwing aan stadhuis in Meppel gaat deels door: alleen het strikt noodzakelijke

De verbouwing van het stadhuis van Meppel, waar bijna acht miljoen euro voor nodig is, gaat door. Maar wel in versoberde vorm. De aankondiging van de gemeente om het stadhuis te renoveren leidt tot veel kritiek vanuit de samenleving en ook de politiek zit er mee in haar maag.

De financiële situatie van de gemeente Meppel is niet al te best. Daarom vinden inwoners het onbegrijpelijk dat de gemeente bijna acht miljoen euro wil uittrekken om het stadhuis te verbeteren. Eerder spraken de partijen hun zorgen al uit over het bedrag.

Toch is het volgens de gemeente noodzakelijk. Het gebouw dat twintig jaar geleden is gebouwd, zou niet meer voldoen aan de huidige manier van werken. Er zijn te weinig vergaderruimtes, waardoor ambtenaren ruimtes buiten het stadhuis huren om te vergaderen. Daartegenover staat weer dat er te veel bureaus zijn. Daarnaast is er sprake van geluidsoverlast, wat vooral het geval is in de spreekkamers. En de verbouwing is noodzakelijk volgens de gemeente omdat de medewerkers soms niet veilig kunnen werken door onvriendelijke gasten.

Privacy en veiligheid

Waar de politieke partijen in eerste instantie vonden dat de verbouwing een absolute no-go is, zijn de meningen inmiddels iets gedraaid. Nog steeds vinden partijen het (te) veel geld, maar ze vinden het ook belangrijk dat mensen veilig hun werk kunnen doen. Zo ook oppositiepartij SP. Dat wilde nadat de plannen bekend waren, meteen dat het plan van tafel werd geveegd. Maar na het horen van de argumenten van de wethouder is de partij iets veranderd. "Het aantal incidenten neemt toe en daar moeten oplossingen voor komen", vindt fractievoorzitter Xander Topma. Dat wil niet zeggen dat zijn partij de hele verbouwing toejuicht.

Samen met de drie coalitiepartijen is de SP met een voorstel gekomen om alleen de "strikt noodzakelijke maatregelen" uit te voeren. Het gaat dan om het waarborgen van de veiligheid van medewerkers en bezoekers en om het akoestisch isoleren van ruimtes waarin privacygevoelige gesprekken tussen medewerkers en externen plaatsvinden. Dit voorstel is bijna unaniem aangenomen. Een lid van de ChristenUnie stemde tegen.