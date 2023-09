Zorgen rondom mogelijke komst padelbanen Hollandscheveld

Gemeentegrond

Brand van Rijn van de SGP vraagt zich af of de komst van twee padelbanen mogelijk een nieuwe of vernieuwde sporthal in de weg zit. De SGP heeft bij het kadaster nagevraagd wie eigenaar is van het terrein waar de padelbanen op moeten komen. "Daaruit blijkt dat de gemeente eigenaar is en deze grond verpacht aan de Hollandscheveldse Tennis Club."

Van Rijn wil daarom in kaart brengen wat voor afspraken er tussen de gemeente en de club zijn voor uitbreiding op gemeentegrond. Ook wil hij weten wat daar de gevolgen van zijn.

Buurt vreest overlast

Niet alleen de SGP houdt zich bezig met de uitbreiding van de tennisclub. Een aantal omwonenden maakt zich zorgen over de mogelijke komst van twee padelbanen. Zij vrezen voor milieu- en geluidsoverlast. Volgens buurtbewoners wordt padel op een kleiner veld gespeeld en ligt het tempo hoger. Daardoor zou de geluidsproductie hoger liggen, denkt de groep.

Ook maken ze zich zorgen over dieren in het gebied. Het terrein waarop de padelbanen moeten komen, ligt midden in een levendig bosgebied. De omwonenden denken dat het harde geluid van padel de dieren kan verjagen of de broedtijd kan verstoren. Met de komst van extra lampen vrezen ze ook lichtoverlast. De zorgen zijn kenbaar gemaakt bij de gemeente.

Reactie tennisvereniging

De omwonenden vinden het jammer dat ze de aanvraag voor de vergunning in de krant hebben moeten lezen. Liever waren ze eerder op de hoogte gebracht. Inmiddels is er een informatieavond geweest bij de tennisclub waarbij de buurt geïnformeerd is over de plannen.

Een bestuurslid van de club laat weten dat er tijdens de aanvraag voor de vergunning een geluidsonderzoek is gedaan. "Dat onderzoek is vrij uitgebreid. Er wordt zelfs gevraagd of we gebruik maken van een bladblazer, hoeveel mensen er op het terras zitten en met wat voor gereedschap we de gravelbanen onderhouden."

De club voldoet aan alle geluidsnormen, benadrukt het bestuurslid. "Zelfs met de komst van twee padelbanen. Ook als er daardoor extra leden naar de club komen." De overlast voor dieren is geen onderdeel van de vergunningsaanvraag, stelt het bestuurslid. "Daarnaast is het geen beschermd bosgebied. Het is gewoon een klein dorpsbosje."

Volgens de tennisclub werden er tijdens de informatiebijeenkomst goede vragen gesteld door de aanwezigen. Het bestuur betreurt alleen dat er commotie is ontstaan over geluidsoverlast. "Door een klein deel van de mensen wordt geluidsoverlast aangehaald en dus ook overlast voor dieren. De discussie staat direct op scherp, terwijl we best bereid zijn om met de omwonenden te kijken wat het beste werkt voor iedereen."

Niet levensvatbaar

In 2016 had de vereniging nog 58 leden. Dat was niet voldoende om levensvatbaar te blijven. Dus kijkt de club naar andere vormen van tennis zoals pickleball en padel om te blijven bestaan. "We doen het dus niet alleen voor omdat het kan, maar ook omdat het moet."

Meldpunt Overlast Padelbanen

Van Rijn stelt dat er landelijk veel te doen is over padel en de mogelijke geluidsoverlast die het met zich meebrengt. De website Meldpunt Overlast Padelbanen brengt al enige tijd locaties, waar omwonenden last zeggen te hebben van de sport, in beeld. In 2021 heeft de groep een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de vraag om met landelijk beleid te komen.