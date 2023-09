Zeven wolvenwelpen op wildcamera gezien in Drents-Friese regio

De welpen horen bij de roedel die zich heeft gevestigd in de Drents-Friese regio en zijn waarschijnlijk rond mei geboren. Naast de ouders bestaat de roedel ook nog uit de enige overgebleven welp die in 2022 werden geboren in dit gebied. Dat ging toen om drie welpen. De wolf die werd doodgeschoten na een bijtincident op 9 juli in Wapse was daar een van, net als de viervoeter die in Hoogersmilde werd doodgereden.