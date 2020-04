Gymnastiek voor bewoners zorginstellingen doe je gewoon voor het raam

Bij De Weyert in Dwingeloo hebben ze daar een oplossing voor gevonden. Fysiotherapeut Laura Nijsingh uit Dwingeloo geeft met een collega beweeglessen voor het pand. "We dachten, hoe kunnen we de bewoners binnen bereiken", zo vertelt Nijsingh. "We zijn buiten gaan staan. Eerst met een megafoon en later met een box en muziek. Dat sloeg aan."

Muziek uit de jaren tachtig

Op muziek uit de jaren tachtig doen de bewoners oefeningen. Draaien met de handen en polsen van beneden naar boven. Linkerbeen omhoog en rechterarm omhoog. Klappen onder de benen. Allemaal om de conditie op peil te houden. Meneer Boot en mevrouw Bruinessen en mevrouw Veensma doen ook mee. "Prachtig", zo zegt meneer Boot na afloop. "Het is goed voor je. Ik doe al lang mee." Mevrouw Veensma is er vaker bij.

Ook al is het maar even. Bewegen maakt je mobieler en onafhankelijker volgens fysiotherapeut Nijsingh. "Zitten is direct achteruitgang van spierkracht en conditie. Het is op deze leeftijd van groot belang dat op peil te houden."

Nijsingh doet vandaag een ronde met twee clowns. Die moeten de aandacht trekken van bewoners met dementie bijvoorbeeld. Ze staan voor het raam te zwaaien en proberen ze aan het bewegen te krijgen. En dat werkt. "Je ziet dat mensen met dementie met de clowns zelfs weer in beweging komen. Echt mooi om te zien."

Spierkracht en conditie

Na een half uurtje is het wel voldoende. Dan nemen Laura Nijsingh en haar team afscheid en zoeken een nieuwe plek op ergens rondom het gebouw van De Weyert. "Je ziet dat de mensen het leuk vinden om weer contact te hebben met ons. Ze vinden het leuk om te doen. Ondertussen trainen ze spierkracht en conditie. Dan is je hele dag weer goed."

In deze serie over het leven binnen de zorginstellingen is door personeel van De Weyert met toestemming gefilmd. Op deze manier krijgen we een inkijkje in een huis dat niet toegankelijk is voor publiek vanwege het coronavirus.