Raadslid Jan Puper bij afscheid benoemd tot ereburger van gemeente Westerveld

Afzwaaiend PvdA-raadslid Jan Puper heeft de erepenning van de gemeente Westerveld ontvangen. Meer dan twintig jaar lang was de inwoner van Vledder actief in de lokale politiek, reden voor de gemeente om hem tot ereburger te benoemen.

In 2000 werd Puper lid van de PvdA, twee jaar later kwam hij in de gemeenteraad. Door gezondheidsredenen moest hij meermaals een stapje terug doen. Puper verlaat na ruim twintig jaar de politiek niet: hij werd dit voorjaar verkozen tot lid van de Provinciale Staten. Gisteravond was zijn laatste raadsvergadering in het gemeentehuis in Diever.

Meer dan politicus

Burgemeester Rikus Jager schetste de politieke loopbaan van Puper en ging daarbij ook in op de persoonlijke verhouding. Volgens Jager konden ze het hartgrondig oneens zijn over zaken, en dat werd in harde bewoordingen naar elkaar geuit. "Je houdt van het politieke spel, dat is je op het lijf geschreven", schetst Jager. "Daarin ben je soms ook een boef en soms doet het een beetje pijn. Maar het geeft ook sjeu aan het raadswerk."

Naast raadslid was Puper onder andere jarenlang voorzitter van de dorpsgemeenschap Frederiksoord/Wilhelminaoord. Jager: "Je hebt zoveel meer gedaan voor de samenleving dan het zijn van raadslid."

Poppenkast

Puper werd overvallen door het toegekende ereburgerschap en moest in zijn emotie zoeken naar woorden. "Ik hou helemaal niet van die poppenkast. Het gebeurt niet vaak, maar jullie hebben mij zowaar stil gekregen. Jullie raken mij wel met jullie woorden. Deze prijs vind ik echt mooi. Mijn moeder heeft er ook een, deze zal ik met trots een mooi plekje geven."

Als advies gaf het vertrekkende raadslid de anderen mee 'altijd integer te blijven'. "Weet dat al die aanvallen van mij met de beste bedoelingen waren om de belangen te behartigen van de inwoners van Westerveld. Niet altijd even handig, maar het was wel zo."

Opvolger