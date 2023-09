Meppel verhoogt de bijdrage aan de bibliotheek met 3,50 euro per inwoner

De bibliotheek in Meppel gaat van de gemeente meer geld krijgen. Een meerderheid in de gemeenteraad heeft daar positief over gestemd.

Van de gemeente ontvangt de bibliotheek in Meppel 11,56 euro per inwoner aan subsidie. Dat is het minste van Drenthe. Gemiddeld krijgen bibliotheken in Drenthe 15,08 euro aan subsidie per inwoner. Een meerderheid van Sterk Meppel, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA stelt aan de kaak dat de bibliotheek door het gebrek aan geld een te kleine collectie heeft en daardoor niet kan voldoen aan de vraag. "Het servicepunt van de bibliotheek in Nijeveen is weinig meer dan een boekenkast", aldus Eduard Annen (Sterk Meppel).