Fusie Meppeler schoolbesturen voorlopig van de baan

De schoolbesturen van CSG Dingstede en Stad & Esch in Meppel gaan voorlopig niet samenwerken. Na uitgebreid onderzoek concluderen bestuurders en toezichthouders dat het niet zinvol is om de stap naar samenwerking te zetten.

Dat schrijven directeur-bestuurder Peter de Visser van Stad & Esch en rector-bestuurder Yzaäk Jacobi van CSG Dingstede in een brief aan leerlingen en hun ouders en verzorgers. De openbare en christelijke scholen wilden op bestuurlijk vlak gaan samenwerken om het hoofd te bieden aan de verwachte afname van het leerlingenaantal in de regio. Jaren geleden begonnen de gesprekken daarover al. Er is de intentie om in de toekomst alsnog samen te werken.

Tijd genoeg

"Het is nu nog te vroeg", concludeert Stad & Esch-directeur Peter de Visser. "Je kan het wel met stoom en kokend water willen doen, maar er is tijd genoeg." Een van de punten waarop het vastloopt is het verschil van toezicht houden. "De een heeft een Raad van Toezicht en de ander een Raad van Beheer. Het kost tijd om dat op elkaar af te stemmen."

Volgens De Visser zijn de afgelopen twee jaar geen verspilde tijd. "We staan pas aan het begin van de krimp. In 2030 verwachten wij het hoogtepunt wat dat betreft." Hij verwacht dat het nog minstens twee jaar duurt voordat er een samenwerking komt, maar samenwerken blijft nodig. "De scholen blijven zelfstandig en behouden hun eigen identiteit. Maar je bent wel een werkgever, waardoor het makkelijker schuiven is met docenten als er op een school meer instroom is dan op de andere", legt de directeur uit.

Keuzevakken blijven

In de krimpende lerarenmarkt is dat ook een voordeel voor de leerlingen. De Visser: "Keuzevakken zoals wiskunde D kun je blijven aanbieden. Je kunt bijvoorbeeld de wiskunde D-leerlingen van beide locaties samenvoegen tot een klas. In plaats van dat het op beide scholen verdwijnt, kun je het nu op beide scholen blijven aanbieden." Tot het zover is blijven beide scholen zelfstandig functioneren.