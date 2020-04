Drentse scholen hebben vrijwel alle kinderen in beeld

De koepel van veertien christelijke scholen in Emmen, Viviani, zegt dat ze niet te maken heeft met kwetsbare kinderen. Al is dat een rekbaar begrip, erkent bestuurder Rob Kempers. "Er is geen beroep gedaan door ouders op onze scholen om noodopvang te regelen als het gaat om veiligheid. De mogelijkheid tot noodopvang hebben we wel aangeboden aan ouders", zegt Kempers. Eerder gaven ook andere koepels voor basisonderwijs in Drenthe aan geen of weinig verzoeken van ouders te hebben gekregen voor noodopvang.

Uitzondering

Al is het natuurlijk de vraag of gezinnen waar de veiligheid van kinderen een issue is, zelf aan de bel trekken. Meestal is dat niet het geval, zo zei Peter Dijkshoorn, bestuurder van zorginstelling Accare, twee weken geleden. Bij Veilig Thuis waren tot begin deze maand juist minder meldingen binnen gekomen over onveilige thuissituaties, in plaats van meer.

Wel is er morgen voor het eerst noodopvang voor de kinderen uit een gezin van christelijke basisschool Het Palet in Emmen. "Het gaat echt om een uitzondering, hoor", zegt waarnemend directeur Saskia van Luijt. "Het is niet zo dat als ouders het even niet zien zitten, de kinderen op school terechtkunnen. We hebben het dan over gezinnen waar al iets anders aan de hand is. Bijvoorbeeld een bijstandsmoeder die thuisonderwijs voor zes kinderen moet verzorgen en even ontlast moet worden. Ook zijn er drie gezinnen bekend via het schoolmaatschappelijk werk waarbij een ouder kampt met depressiviteit. In dat soort gevallen kunnen de kinderen een paar keer per week een dagdeel terecht op school", zegt Van Luijt.

Niet alleen digitaal contact

Het Palet zegt alle kinderen digitaal in beeld te hebben. Maar geeft dat wel een goed beeld? Leerkracht Dennis Neef van groep 5 daarover: "De kinderen zijn ook op school geweest om spullen af te halen, dus toen heb ik ze ook gesproken. Ook hebben we vorige week een belronde met de ouders gehad. En als ik zie dat een kind niet op de afgesproken tijd in de digitale klas verschijnt, dan neem ik later contact op. De kinderen kunnen mij ook een persoonlijk berichtje sturen. De kinderen spreek ik ook regelmatig via videobellen. We zijn als school al meteen begonnen met contact zoeken met kinderen en ouders en dat loopt goed", zegt Neef.

Aan de gemeente Emmen, die het bestuur voert over de openbare scholen in de gemeente Emmen, is gevraagd om een totaalbeeld. De gemeente heeft die gegevens niet verstrekt en heeft ook niet gereageerd op het verzoek om een reactie.

Een woordvoerder van de gemeente Assen zegt dat vrijwel alle basisschoolkinderen in beeld zijn. "Een aantal is niet in beeld, maar was voor het uitbreken van de coronacrisis ook al niet beeld. Als gemeente zitten wij al langer bovenop schoolverzuim. Er zit een hele aanpak achter in samenwerking met buurtorganisaties en leerplichtambtenaren. En die aanpak is succesvol", aldus de woordvoerder.

Scholen weer open?

Met smart wachten de scholen op het besluit van het kabinet over het mogelijk (deels) weer opengaan van de scholen. Voordat er daadwerkelijk een besluit is, willen de Drentse scholenkoepels zich liever niet uitlaten daarover.

"De wens is natuurlijk zo snel mogelijk fysiek onderwijs te bieden. Het gaat goed, onderwijs op afstand, al missen we de dynamiek. Maar het deels weer opengaan van de scholen moet wel werkbaar zijn voor kinderen, leerkrachten en ouders. En het moet wel verantwoord zijn", wil Viviani bestuurder Rob Kempers er wel over kwijt.

Bij Het Palet zijn ze nog niet zeker van de toegevoegde waarde van fysiek onderwijs op school. "Afstand houden als de kinderen op school komen, is niet te doen. Als een kind valt en een bloedneus heeft, dan kun je dat als leerkracht niet negeren. En de kinderen gaan waarschijnlijk toch naar de leerkracht om een vraag te stellen", zegt waarnemend directeur Van Luijt.

Leerkrachten van Het Palet zouden hun leerlingen graag weer zien. (Rechten: RTV Drenthe)

Er zijn volgens Van Luijt ook nog zo weinig weken te gaan tot de zomervakantie, dat het de vraag is of het zin heeft weer open te gaan. "Vanwege vakanties vallen er wat dagen uit en dan blijven er effectief nog zo'n vier weken over. Opstarten kost ook tijd. Het is goed om te testen waar de leerlingen staan als de scholen weer opengaan, maar wat heeft dat voor zin als de scholen kort daarna weer sluiten voor de zomervakantie?", aldus Van Luijt.

Ze is nu aan te peilen bij leerkrachten of die willen en kunnen komen lesgeven op school als Het Palet weer opengaat. "Er zijn twee docenten die te maken hebben met de longziekte COPD en niet naar school durven te komen uit angst besmet te raken met het coronavirus en er is een collega die een zieke partner heeft", zo zegt de waarnemend directeur.

Wat koepelbestuurder Rob Kempers betreft hoeft dit nog geen belemmering te zijn voor heropening van de scholen. "Misschien kunnen die leerkrachten die niet fysiek op school kunnen komen dan het onderwijs op afstand verzorgen. Wellicht krijgen de leerlingen dan niet hun vaste docent", aldus Kempers. Wat Van Luijt betreft is het in de praktijk allemaal niet zo makkelijk als in theorie. Zij zou liever doorgaan met digitaal onderwijs tot de zomervakantie.

Vervroegde vakantie?

Wat betreft de Onderwijsraad worden mogelijk opgelopen achterstanden zoveel mogelijk ingehaald tijdens de reguliere lestijden. "Ik vraag me trouwens wel af of er wel zoveel achterstanden zijn. En die achterstanden die er zijn, zijn misschien wel weer binnen een paar weken in te lopen", verwacht Van Luijten.

Om de eventuele achterstanden in te halen zou wat de Onderwijsraad betreft in het ergste geval de zomervakantie naar voren kunnen worden gehaald of de schooldagen verlengd. "Mijn doel is zoveel mogelijk achterstanden te voorkomen en de methoden die we nu toepassen lijken een positief effect te hebben," zegt bestuurder Kempers. Hij vindt het te vroeg om te reageren op het eventueel naar voren halen van de vakanties. Al denkt hij niet dat onderwijs in de zomer voor alle leerlingen nodig zal zijn.

Een ingekorte of vervroegde vakantie ziet Het Palet niet zitten. "Het is ongelooflijk hoe ouders het digitaal onderwijs hebben opgepakt. En als docenten werken wij nu harder dan voorheen. We hebben allemaal de vakantie nodig als ouders, kinderen en docenten', aldus Van Luijten.