75 jaar vrijheid klinkt door carillon over Hoogeveen

"Vandaag is bijzonder, omdat ik een programma speel in het kader van 75 jaar bevrijding", vertelt Stam.

Carillon-estafette

Het begon vorig jaar in Maastricht en daarna gaat het door heel Nederland: de carillon-estafette, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. "Ik begin met het Wilhelmus", vertelt Stam. Zijn hele oeuvre is vandaag afgestemd op de bevrijding. "Daarna speel ik wat oud-Nederlandse liedjes en wat nummers uit de oorlogstijd". Ook zit er oude jazz tussen en dat alles op de stokken van het oude klokkenspel in de raadhuistoren.

Gedicht

Als kind al was Stam gek op de bijdrage die een carillon aan de stadssfeer geeft. Daar komt nu, door de bevrijding nog een extra element bij. "Er is een heel beroemd gedicht, van Ida Gerhardt", vertelt Stam. Het gedicht vertelt het verhaal van de verlichting die het carillon de in oorlogstijd brengt. "In dat gedicht klinkt echt de hoop door. We zitten in oorlogstijd en dat is allemaal ellendig, maar de klokken geven toch een sfeer van hoop."

Volgens de klokkenspeler is de link van vrijheid, hoop en het klokkenspel er dus al sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgende week klinken vanuit de klokken in Hoogeveen weer de gebruikelijke liederen.