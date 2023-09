Gemeente Hoogeveen onderzoekt oplossingen voor parkeerdrukte

Hoogeveen neemt de komende maanden de parkeerdrukte in de gemeente onder de loep. Verschillende ondernemersverenigingen en politieke partijen hebben eerder al laten weten dat ze parkeren in het centrum een structureel probleem vinden. Met de uitkomsten hoopt de gemeente meer zicht te krijgen op de problemen.

Betere bewegwijzering

Het college laat weten dat zoiets technisch gezien alleen nog bij parkeergarage De Kaap mogelijk is. "Op andere parkeerplaatsen of pleinen zijn geen digitale telmogelijkheden aanwezig." Maar het gemeentebestuur wil de mogelijkheid wel onderzoeken. Ook gaan ze uitzoeken of er een kortetermijnoplossing is om de vindbaarheid van De Kaap en het Bilderdijkplein te verbeteren.

Hetzelfde geldt voor de bewegwijzering die duidelijk moet maken waar mensen kunnen parkeren of waar plek vrij is. Dat kan bijvoorbeeld met speciale borden of stickers. De VVD vraagt zich af of daarnaar gekeken wordt. "De aanvullende wens is bij ons bekend en de verschillende mogelijkheden daarvoor willen wij in kaart brengen", aldus het college.