Op bezoek bij moeders in een hoogwerker: 'Fijn om elkaar toch te kunnen zien'

"Dit is toch wel heel bijzonder en mooi", reageert hij, als hij weer met beide benen op de grond staat. "Ze is 94, behoorlijk doof en het gehoorapparaat is ook nog eens kapot. Dus dan is dit heel erg mooi. Op een gegeven moment ben je ook wel uitgepraat. Dan is elkaar zien genoeg. Dus we zijn hier heel blij mee."

Cadeautje mee

Wolters nam nog een cadeau in een tasje mee, dat hij vanuit de hoogwerker vakkundig over het balkon slingerde. "Daar zit een jurkje in", lacht hij. "Daar is ze heel blij mee. Ze heeft vroeger in een modezaak gewerkt, dus ze is wel van de mooie kleding."

Oproep op Facebook

Wegens de coronamaatregelen is bezoek in De Schutse niet meer toegestaan. Om toch familieleden van bewoners op de hogere verdiepingen in contact te kunnen brengen, zijn er twee hoogwerkers gekomen. "Wij hebben een oproep op Facebook gedaan of iemand twee hoogwerkers had", zegt activiteitenbegeleider Rina Sommer. "En Eddy Compagne reageerde meteen dat hij dat wel wilde doen met zijn bedrijf."

De hoogwerkers brengen zo'n twintig familieleden omhoog (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Zo'n twintig familieleden gingen omhoog gisteren. Ze mogen maximaal een kwartier voor het raam of het balkon staan met de hoogwerker. Dan is het tijd voor de volgende. "Het is heel mooi om te doen", zegt Dilano Compagne. "Wij zagen de oproep op Facebook en vinden het belangrijk dat wij als bedrijf ook ons steentje bijdragen in tijden van corona."

'Dankbaar'

"Het is heel dankbaar. De bewoners vinden het erg mooi", vervolgt hij. "Je staat er zelf ook bij in. En dan krijg je wel wat mee van de gesprekken, je probeert niet echt mee te luisteren want het is wel privé, maar de ouderen beginnen ook tegen mij te praten. Dus dat is wel leuk."

Activiteitenbegeleider Sommer noemt de bezoekjes een 'geluksmoment'. "Het is toch anders dan via de telefoon of via videobellen. Het is echt super mooi."

Wegens het succes gaat De Schutse kijken of er over drie weken weer een hoogwerker kan komen.