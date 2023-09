Wordt het Drentse biertje gered van een prijsverhoging?

Hoe meer alcohol een lokaal gebrouwen biertje bevat, hoe hoger de prijs moet worden. Althans, als het aan Den Haag ligt. Een meerderheid in het Drents parlement ziet dat anders en vindt dat lokale brouwerijen hard worden geraakt. Gedeputeerde Willemien Meeuwissen moet het kabinet op andere gedachten brengen met een brief.

De nood is hoog bij kleine, lokale brouwerijen, stelt Statenlid Harry Omlo van Ja21 Drenthe. Vanaf 1 januari 2024 gaat de accijns op alcohol met 16 procent verhoogd. "Met name de lokale streekbrouwerijen hebben een noodsignaal afgegeven aan de politiek. Ze zeggen: 'Help ons. De stapeling accijnsverhogingen kunnen wij niet meer aan'."

Extra accijnsverhoging

Zo was er een eerdere accijnsverhoging afgekondigd, maar daarbovenop komt nog een verhoging van 16 procent. Vooral het drinken van zwaar speciaalbier wordt duurder, want de accijns is gekoppeld aan het alcoholpercentage. "Hoe hoger het alcoholpercentage, hoe hoger de bierprijs zal worden."

Drenthe telt een aantal streekbierbrouwerijen, die hiervan de gevolgen ondervinden, zegt Omlo. Daarom diende hij een motie in om het college van Gedeputeerde Staten een vuist te laten maken tegen de op handen zijnde plannen van het kabinet. Hij vreest dat lokale bierbrouwerijen de productie zullen stilleggen.

"Achter elke lokale bierbrouwer zit een leverancier, dat is ook vaak lokaal. Als het bier niet meer geproduceerd wordt, komen die streekproducten ook niet meer naar voren."

Concurrentie over de grens

Bovendien is Omlo bang dat de concurrentie in de omliggende landen aan het langste eind trekt. "Mensen gaan over de grens shoppen."

Een ruime meerderheid van de Statenleden was het met hem eens. De motie werd met 27 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. "De Staten hebben ons gevraagd een signaal af te geven in Den Haag, dus dat gaan we doen", zegt gedeputeerde Meeuwissen.