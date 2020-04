Scheperziekenhuis bouwt coronazorg af om reguliere zorg op gang te krijgen

Dat laat een woordvoerder van Treant weten waar de locatie Scheper in Emmen onder valt. "We willen de geplande zorg weer opschalen. We merken dat er nu meer lucht komt op de corona-afdeling. We hebben verschillende behandelingen moeten uitstellen. Vanaf maandag willen we deze behandelingen weer gaan oppakken. We hopen zo een nieuwe fase in te kunnen gaan", zo laat de woordvoerder weten.

WZA

Ook bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen merkt het personeel op de corona-afdeling dat het een stuk rustiger is, maar daar is nog geen besluit genomen over de afschaling van de coronazorg. Volgens een woordvoerder wordt daar wel over nagedacht en wordt daarover overlegd met andere ziekenhuizen. "Maar we brengen de capaciteit nog niet omlaag, daarvoor vinden we het nog te vroeg. We denken ook dat de corona-afdeling nog wel een tijd nodig blijft", klinkt het vanuit het ziekenhuis.

"Wel denken we na over hoe we de reguliere zorg en de coronazorg naast elkaar kunnen laten plaatsvinden en tegelijk gescheiden van elkaar kunnen houden. Ook zijn we bezig met de maatregelen voor een 1,5-metersamenleving waar we in terecht komen", legt de woordvoerder uit.

Om 8.30 uur geeft Niels Gritters van den Oever, hoofd intensive care Treant, een toelichting op Radio Drenthe.

Druk

Sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis in Nederland staat de zorg, en met name de intensive care-afdelingen, onder druk. Nu het aantal coronapatiënten op de ic's dag na dag daalt, ontstaat ruimte voor het behandelen van mensen met andere aandoeningen, zoals kanker. Sommige van die patiënten zijn in de afgelopen weken weggebleven uit ziekenhuizen en die achterstand moet straks worden ingelopen.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg wil dat alle regio's gelijkmatig de coronazorg terugschroeven en de reguliere zorg hervatten, zodat binnen Nederland geen verschillen ontstaan.