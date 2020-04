De viltvlekzandbij leeft langs bosranden, in de duinen, in heide- en landbouwgebieden en in stedelijke gebieden (Rechten: Saxifraga/Ab H. Baas)

Elk jaar opnieuw tellen enthousiaste vrijwilligers de bijen die zich in hun achtertuin laten zien tijdens de Nationale Bijentelling. Dit weekend is het weer zover! Doe jij ook mee?

Alle hulp is welkom en daarom vragen Landschapsbeheer Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap om een half uurtje mee te tellen in je eigen tuin.

Bescherming

Alle resultaten van de jaarlijkse bijentelling worden opgeslagen in een database. Zo kunnen wetenschappers bijhouden welke soorten op welke plekken voorkomen. En ze kunnen achterhalen met welke soorten het goed gaat of juist minder goed. Allemaal belangrijke informatie voor het beschermen van de wilde bijen in ons land.

Bedreigd

Dat is nodig omdat bijna de helft van de wilde bijensoorten in Nederland bedreigd is. Dit heeft gevolgen voor de bijen zelf, voor andere insecten maar ook voor de mens. Bijen zorgen namelijk voor de bestuiving van tachtig procent van onze eetbare gewassen. Een gebrek aan voedsel- en nestgelegenheid is de grootste bedreiging voor de wilde bij.

Eenvoudig meedoen

Zin gekregen om dit weekend mee te doen? Het is niet ingewikkeld om bijen te tellen. Gebruik de zoekkaart en de bijengids van Landschapsbeheer Drenthe om vast te stellen welke bijen je in de tuin ziet en vul je waarnemingen in op het telformulier. "Mensen hoeven geen ervaring te hebben en het kost maar een half uurtje. Iedereen kan meedoen!" aldus bijenexpert Stefan Pronk.

Lees ook: Doe je mee aan de Nationale Bijentelling? 'Geniet er vooral van'

Doe mee met de Nationale Bijentelling 2020!