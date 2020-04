Drentse musea vrezen het einde door corona

Vrees voor doorgaan expositie Frida Kahlo

Bij het Drents Museum lijkt de nood het minst acuut, omdat het museum grotendeels vanuit het Rijk wordt gefinancierd. Wel zijn er grote zorgen over het binnenhalen van de expositie over Frida Kahlo. De 'expositie van de eeuw', zoals het in Assen wordt genoemd, kan mogelijk niet naar Nederland worden verscheept als gevolg van de crisis. Dat zou een enorme domper zijn, omdat er in Assen meer dan tien jaar aan is gewerkt.

Bodem van de kas in zicht

Het Hunebedcentrum in Borger heeft minder vet op de botten. "Wij zijn vorig jaar uitgebreid, dus de reserves zijn niet heel groot," waarschuwt directeur Harrie Wolters. De komende maanden komt het museum nog wel door, maar in de zomer komt de bodem van de kas wel in zicht. "Elke maand maken we weer een afweging wat we wel en niet kunnen betalen." De enkele betaalde krachten werken vanuit huis, maar flexwerkers zijn voorlopig afgezegd. "Dat is dramatisch, want die mensen zijn hun inkomsten kwijt. Maar het is heel moeilijk", zegt Wolters. Zelfs als het museum open mag is het de vraag of mensen massaal weer op stap gaan zoals voorheen. "En dan moeten we overal rekening houden met de 1,5-meter, wat betekent dat we veel minder mensen binnen kunnen laten. Het is de vraag wat het kost en wat het oplevert om open te gaan. Die puzzel zijn we nu aan het maken."

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen probeert alvast na te denken over hoe het museum weer open kan. "Maar we willen het niet verpesten met lijnen en vakken, zoals je die in de supermarkt ziet. Daar is het museum niet voor ontworpen," zegt directeur Peter Sluiter. Hij probeert met slimme oplossingen te komen. "We hebben nu handschoenen gevonden waarmee bezoekers toch alle schermen kunnen bedienen." Ook komen er mogelijk tijdsloten om het aantal bezoekers te reguleren.

Een ton per maand

De sluiting in Veenhuizen kost ongeveer een ton per maand. "Wij hebben de afgelopen tien jaar enorm zuinig geleefd en overal op bezuinigd om binnenkort uit te breiden. Maar als deze crisis lang duurt dan teren we in op onze vermogens en valt er binnenkort niks meer uit te breiden." Sluiter vreest ook voor corona bij de vrijwilligers. "Het zijn oudere vrijwilligers, dus dat is een risicogroep die extra kwetsbaar is. We gaan met iedereen in overleg, want iedereen moet zich er goed bij voelen om weer aan de slag te gaan."