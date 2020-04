Aanvoerder Molenbroek langer bij E&O

"Voor mij is dit eigenlijk een hele logische stap. Ik heb het heel erg naar mijn zin in dit team en bij de vereniging. Ik voel me er thuis", zegt Molenbroek over zijn contractverlenging.

"Mijn master aan de universiteit Twente is afgerond en ik woon en werk inmiddels in de omgeving van Emmen. De combinatie van werken, wonen en handballen is nu beter te maken dan toen ik nog in Hengelo woonachtig was."

'Sociale aspect'

"Nu ik in Emmen woon gaat ook het sociale aspect van de vereniging veel meer mee spelen en dat maakt het voor mij alleen maar leuker", aldus Molenbroek. "Het team is erg gezellig en het mooiste is dat we ook bovenin mee draaien. Dat geeft extra motivatie."