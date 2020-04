Treant schroeft reguliere zorg op: 'Wellicht later weer stap terug'

Treant wil de coronazorg op de ic-afdeling in Emmen met ingang van volgende week afbouwen. Daardoor is het mogelijk om behandelingen die eerder niet meer door konden gaan, weer in te plannen. "We hebben altijd wel plek gehad op de ic voor acuut zieke mensen, maar wat we nu meer gaan doen is het opstarten van operaties die eerder uitgesteld konden worden", zegt Van den Oever. "Dat zijn de operaties die na afloop ook zorg op de ic nodig hebben."

'Druk op de ketel'

Omdat er inmiddels meer lucht komt op de corona-afdeling, is het mogelijk de reguliere zorg verder op te pakken. Gritters van den Oever blijft echter voorzichtig: "We houden er rekening mee dat we later een stap terug moeten doen en weer meer aandacht voor de coronazorg moeten leveren als de situatie daar om vraagt. Het kan zijn dat onze regio ook een van de haarden wordt. Met al die scenario's houden we rekening. Iedereen weet wat we gaan doen als er meer druk op de ketel komt."

Door de uitbraak van het coronavirus heeft het personeel van het ziekenhuis volgens Gritters van den Oever 'een extra steentje moeten bijdragen'. "Maar we zijn altijd 'in control' geweest omdat de grote golf meer in Noord-Brabant was. Wij hebben ons kunnen voorbereiden op wat er allemaal op ons af kwam. We hebben 15 bedden ingeruimd voor coronapatiënten. Daar zijn er nu 10 van bezet. Ongeveer de helft van de patiënten is vanuit elders naar ons overgeplaatst."

'Strikt gescheiden'

De coronapatiënten liggen in Treant locatie Scheper nadrukkelijk apart van de rest van de patiënten. "We houden de twee stromen heel strikt gescheiden", aldus Gritters van den Oever. "Op een locatie waar we normaal gesproken geen ic hebben, behandelen we nu wel ic-patiënten. Dat betekent dat patiënten die met corona besmet zijn, fysiek ver verwijderd zijn van andere patiënten. Daar zijn heel strenge protocollen voor."

