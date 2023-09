Boorlocatie Vermilion lijkt tussen Vledder en Vledderveen te komen

Drie locaties

En zo blijft 'Locatie 7' over. Deze locatie tussen Vledder en Vledderveen gaat 'zeer waarschijnlijk' wel negatieve invloed hebben op Natura-2000 gebieden vanwege de stikstofuitstoot die komt kijken bij het aanleggen en in productie nemen van de locatie. "Stikstofruimte kopen bij andere bedrijven kan een oplossing zijn", stelt de commissie.

Stikstof

Of en hoe dat kan, is de vraag. De commissie wijst erop dat extern salderen in de provincie Drenthe momenteel niet is toegestaan. Mocht stikstof een onneembare hobbel zijn, dan komt de locatie bij Noordwolde alsnog in beeld.