Coronacrisis: 60 Drenten meer overleden dan zelfde periode vorig jaar

In de afgelopen 24 uur is één Drentse coronapatiënt overleden. Dat meldt het RIVM. Er zijn in Drenthe veertien nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat brengt het aantal overleden Drentse coronaslachtoffers op 21, en het aantal vastgestelde besmettingen op 357.

Twee patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen, waarmee het totaal aantal Drentse coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen op 91 komt in onze provincie.

De cijfers van het RIVM zijn niet compleet, meldt het instituut zelf. In het overzicht worden alleen de patiënten geteld bij wie het coronavirus daadwerkelijk is vastgesteld. Niet alle overledenen worden getest op het virus.

Overlijdens sinds coronacrisis

In de eerste weken na het sluiten van de horeca en scholen zijn in Drenthe 60 mensen meer overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Tussen 16 maart en 12 april overleden dit jaar 452 Drenten, tegenover 392 in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit een overzicht van het CBS, hoewel het cijfer voor de laatste week van die periode een schatting is. In de week van 5 tot en met 12 april zijn 99 bevestigde sterftegevallen, maar het instituut houdt een schatting van 123 doden aan. Dat aantal is in het totaal verwerkt.

Het CBS maakte vandaag het aantal sterfgevallen in de eerste vijftien weken van dit jaar bekend. Uit die cijfers is geen doodsoorzaak af te lezen. Het is een totaalcijfer, dus van zowel coronapatiënten als sterfgevallen met andere doodsoorzaken. Maar de hogere cijfers zijn volgens het CBS waarschijnlijk wel te verklaren door de coronabesmettingen.

123 mensen overleden in Drenthe

Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, overleden in Drenthe afgelopen week 123 mensen. De hoogste sterftecijfers van het land komen nog altijd uit Noord-Brabant (1050). Net als voorgaande weken overleden vooral meer ouderen. Ook komen nog steeds meer mannen dan vrouwen te overlijden. Dit verschil is wel kleiner dan eerdere weken.

Hieronder is te zien hoe de sterftecijfers per gemeente in Drenthe in de afgelopen weken afwijken van het gemiddelde in de eerste periode van 2020.

Tekst met landelijke cijfers gaat verder onder de afbeelding:

Landelijke cijfers

Vorige week zijn landelijk ongeveer 2000 mensen meer overleden dan het gemiddelde van de eerste tien weken van dit jaar. Omdat door de paasdagen een vertraging is ontstaan houdt het CBS een ruime marge aan. Het werkelijke sterftecijfer ligt ergens tussen de 4700 en 5300. In de eerste tien weken van dit jaar overleden gemiddeld 3132 mensen per week.

Bij het RIVM zijn 892 mensen bekend die in week 15 zijn overleden aan Covid-19. Onderzoekers vermoeden dat het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers van het virus hoger ligt. De mensen die zijn overleden aan het virus, maar hier niet op zijn getest, belanden namelijk niet in de statistieken. Een manier om in te schatten hoeveel mensen daadwerkelijk zijn overleden aan Covid-19, is door te kijken hoeveel hoger dan gebruikelijk het sterftecijfer ligt.