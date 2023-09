Jongeren steeds vaker laaggeletterd: 'Ze sturen elkaar spraakberichtjes'

In de Staat van Drenthe bespreekt presentatrice Marjolein Lauret samen met vier tafelgasten het thema laaggeletterdheid in Drenthe. Aan tafel: Dennis Bos, hij is laaggeletterd en vertelt hoe dit voor hem is. Angelina Smeins van Stichting Lezen en Schrijven maakt zich zorgen over een toename van laaggeletterdheid bij jongeren. Ambassadeur van de stichting René Karst over zijn ambassadeurschap. En Willemijn Kleijn van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. De stichting bestaat 10 jaar. Is dat iets om te vieren of niet?