Dennis Bos was laaggeletterd: 'Ik ben trots dat ik mijn dochter kan helpen met school'

Pestverleden

De laaggeletterdheid van Dennis ontstond op de basisschool. "Ik ben erg gepest. Niet alleen door klasgenoten, maar ook door leraren. Dan kwam er een leraar bij mij aan tafel staan als ik iets niet begreep en dan zeiden ze in de klas: 'Je bent toch wel een heel dom jongetje als je dit niet snapt'."

Dennis vertelde aan zijn ouders dat hij gepest werd. "Zij gingen naar school om mijn verhaal kenbaar te maken bij de leerkrachten. En toen werd het alleen maar erger. Werd ik eerder opgewacht door vijftien kinderen, waren dit na een bezoekje van mijn ouders aan school 25 kinderen."

Dat was het moment voor Dennis waarop hij dacht: ik ga niets meer vragen. "Je wilt niet meer opvallen. En wat je niet vraagt, dat leer je ook niet."

Kansen

De ommekeer kwam toen hij tijdens een bijeenkomst een stuk uit een boek voor moest lezen. "Toen brak ik: want dat lukte niet." Een pijnlijk moment, waar hij nu dankbaar voor is. "Ik ben toen door de groep omhelst en opgevangen. We zijn verder gaan praten en ik heb toen gelijk gezegd: jullie moeten mij ergens heen sturen want anders ga ik niet. Ze hebben mij toen naar de bibliotheek gestuurd, naar een taalpunt en daar heb ik lessen gekregen."

Het doet Dennis pijn dat hij andere kansen had gehad, als hij eerder hulp had gekregen. "Ik heb een test gedaan en daar kwam uit dat ik makkelijk mbo niveau 3 of niveau 4 had kunnen doen. Ik had een andere loopbaan kunnen hebben."