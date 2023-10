Professionals worstelen met bespreekbaar maken van laaggeletterdheid

'Laaggeletterdheid? Wij hebben geen mensen die daar last van hebben'. Dit is een reactie die het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe nog regelmatig hoort als ze in gesprek gaan met bedrijven. "Dat is natuurlijk niet waar", vertelt Willemijn Kleijn van het Bondgenootschap in het programma De Staat van Drenthe.

Het bondgenootschap is een netwerkorganisatie. "We willen organisaties bewust maken dat laaggeletterdheid bestaat." Dat kan zijn omdat een bedrijf met laaggeletterden te maken krijgen, of omdat ze misschien op de werkvloer werken. "Denk dan aan mensen die aan een lopende band staan. Snappen zij de informatie en pictogrammen die daar hangen zodat ze weten wat ze moeten doen? Want als ze dat niet snappen kan het gevaarlijke situaties opleveren", legt Kleijn uit.

Vereist lef

Niet alleen voor de mensen zelf die moeite hebben met lezen en schrijven is het lastig om hiervoor uit te komen, ook voor anderen is het lastig om dit bespreekbaar te maken. Zo ziet ook Angelina Smeins van Stichting Lezen en Schrijven: "Professionals vinden het ook lastig om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Je zegt niet zomaar: 'Begrijp jij wel wat ik zeg?'. Dat moet je maar durven."

Jubileum: goed of slecht nieuws?

Het Bondgenootschap bestaat deze maand tien jaar en inmiddels zijn er 110 bondgenoten aangesloten. Kleijn: "Bij bondgenoten moet je denken aan gemeentes, bibliotheken en ziekenhuizen. Ook installatiebedrijven horen bij onze ambassadeurs."

Maar denk ook aan apothekers die te maken hebben met patiënten die laaggeletterd zijn. Om anderen te laten ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn is er een speciale Virtual Reality Bril. Die wordt onder andere gebruikt in de opleiding van apothekers. Studenten kunnen zo ervaren hoe het is om als laaggeletterde in een apotheek te komen.