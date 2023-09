Capaciteitsproblemen bij politie: geen motoragenten meer bij wielerwedstrijden

De politie Noord-Nederland stopt vanaf 1 januari met het begeleiden van wielerevenementen door motoragenten. De politie wil zich meer gaan richten op de eigen kerntaken. Het besluit geldt voor heel Drenthe, Groningen en Friesland en wordt volgens de politie ondersteund door de burgemeesters.

Volgens de politie is het primair de verantwoordelijkheid van organisatoren en vergunningsverleners van een wielerevenement om veiligheidsmaatregelen te treffen. "Wij moeten natuurlijk de afweging maken waar we onze mensen inzetten, ook gezien het groeiende werkaanbod", legt plaatsvervangend politiechef Joop de Schepper uit. "Dan moet je kiezen tussen wielerevenementen of bijvoorbeeld de inzet bij zware aanrijdingen."

"We kunnen niet op alle plekken tegelijk zijn, dus dan moeten er keuzes gemaakt worden. En dan weegt een wielerwedstrijd niet het zwaarst", aldus De Schepper. Volgens de politiechef speelt het afbouwen van de politie-inzet bij wielerevenementen ook in andere delen van het land. "Limburg loopt al op ons voor, want daar doen ze het helemaal zonder de politie. En ik weet ook van andere politie-eenheden dat ze de inzet volledig gaan afbouwen."

Beschikbaar bij incidenten

De Schepper laat weten dat de politie op de achtergrond actief zal blijven bij wielerevenementen in Noord-Nederland. "We laten het niet volledig uit handen vallen. We zijn beschikbaar bij incidenten."

Volgens De Schepper zal het wegvallen van motoragenten bij wielerwedstrijden geen gevaarlijke situaties in de hand werken. "Nee, want dat is inmiddels in Limburg al bewezen. En niet bij de minste wedstrijden, want dan gaat het over onder meer de Amstel Gold Race en het nationaal kampioenschap."

Popconcerten en schaatswedstrijden

Het weghalen van de motoragenten bij wielerevenementen is volgens de politiechef geen tijdelijke stap. "Deze ontwikkeling hebben we ook bij andere evenementen gezien, zoals popconcerten en schaatswedstrijden. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. In samenwerking met de gemeente en de politie kan dat goed en efficiënt georganiseerd worden. Dan hebben wij de handen vrij voor andere activiteiten. Het is geen paniekstap."