Waterschap Hunze en Aa's: 'Te veel bevers in Drenthe en Groningen'

De provincie Drenthe en waterschap Hunze en Aa's maken zich zorgen over de snelle groei van de beverpopulatie in Noord-Nederland. "Er zijn nog twee plekken waar we een bever kunnen herplaatsen. Dat betekent dat het moment nadert waarop we moeten overgaan tot het doden van een gevangen bever", stellen zij.

Het waterschap heeft speciale gebieden aangewezen waar de knaagdieren zich kunnen vestigen. Dat zijn gebieden die boven zeeniveau liggen. Als bevers holen graven in dijken of kades in gebieden onder zeeniveau kunnen er gevaarlijke overstromingen ontstaan.

Eerder deze week is nog een 'risicobever' overgezet van Hunze en Aa's naar een leefgebied van waterschap Noorderzijlvest, maar volgens de waterschappen zijn er daardoor nu vrijwel geen plekken meer over.

Beverbeheerplan

De afgelopen jaren zijn op verschillende plekken in Drenthe bevers uitgezet. De beverpopulatie kon daardoor snel groeien. "Dat is positief voor de natuur, maar tegelijkertijd is het een uitdaging om de schade te beperken die ontstaat door de bever", zegt het waterschap Hunze en Aa's.

Daarom hebben de provincies Drenthe en Groningen samen met alle betrokken waterschappen in 2021 het beverbeheerplan vastgesteld. In dat plan staan afspraken over waar de bever welkom is en hoe zij omgaan met bevers die een bedreiging vormen voor de waterveiligheid.

Om gebieden onaantrekkelijk te maken voor de grote graver zijn er bijvoorbeeld al ' graafwerende maatregelen ' genomen rondom treinsporen. Ook wordt er extra gesnoeid.

De laatste optie

"Afschieten van de bever zien we natuurlijk altijd als de laatste optie", zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten. "Op veel plekken is de bever een enorme verrijking voor de natuurgebieden. Maar er zijn ook plekken waar het leefgebied voor de bever verre van in orde is en waar grote risico's ontstaan voor de waterveiligheid; voor de veiligheid van mensen. Dan moet er iets gebeuren, zo diervriendelijk mogelijk."

Natuurmonumenten erkent dat het verplaatsen van bevers niet eenvoudig is. Helemaal nu de geschikte gebieden volraken. "Het levert stress op bij het dier. En waar moet hij naartoe? Hij kan niet zomaar in het territorium van een andere bever, dan krijg je strijd. Het liefst heb je dat ze zich op een natuurlijke manier verspreiden."

Op dit moment tellen Drenthe en Groningen ongeveer 350 bevers. In Drenthe zijn 69 leefgebieden waar bevers voorkomen.