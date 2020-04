Muziekles via beeldbellen: 'Het is een beetje chaotisch'

Samen met haar muzikale buurman Gerard de Haan schreef Corine de eerste twee coupletten. Voor de rest van het themalied hebben alle leerlingen teksten aangedragen, waarmee Gerard de andere coupletten maakte. Zo is het een eigen productie van groep 3 en 4.

We missen onze juffen, ja dat is echt waar, thuis les in je eentje, dat is ook best wel raar. Mijn mama, die gaat werken, in het ziekenhuis, soms mag ik naar school toe, maar meestal werk ik thuis." Een van de coupletten van het corona-strijdlied

Als helft van het muziekduo Jutter en Kok maakte Gerard veel kinderliedjes op basisscholen. Hij ondersteunt Corine af en toe met muzieklessen en kwam met het idee om een lied met de klas te maken. "We kwamen al gauw op het thema corona, maar we wilden het wel luchtig houden. Met die instructie hebben de kinderen teksten bedacht om in het lied te verwerken. Daar is een corona-strijdlied uitgekomen en nu gaan we repeteren."

Groep 3-4 van Het Talent houdt drie keer per week een kringgesprek, waarbij de kinderen om de beurt mogen vertellen. Een muziekles waarbij de hele klas tegelijk het lied zingt is dan wel een uitdaging. "Het is best lastig en een beetje chaotisch, want je hebt veel vertraging. Daarnaast hoor je vaak alleen degene die het hardst brult", zegt Corine. "Maar het is wel heel gezellig en op deze manier houden we toch leuk contact met elkaar."

Als iedereen weer naar school mag, heeft de groep een optreden aan de school beloofd, waarin het corona-strijdlied gezongen wordt. Tot die tijd moet er nog hard gerepeteerd worden. De juf is blij dat de videovergadering een stilteknop heeft. Als ze die indrukt dempt ze de microfoons van alle leerlingen. "Als de coronacrisis voorbij is, wil ik zoiets ook in de klas", lacht ze.