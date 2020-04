Wordt thuishulp ook in Drenthe massaal stopgezet?

Maar in Drenthe lijkt deze problematiek nauwelijks te spelen, zegt directeur Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe, dat opkomt voor de belangen van patiënten. "Het Noorden en daarmee ook Drenthe is een uitzondering ten opzichte van landelijke trends", vertelt hij over de situatie in onze provincie. "De meeste meldingen gaan echt over uitgestelde zorg in ziekenhuizen. We horen soms ook over een tijdelijke vermindering of vervanging in de thuiszorg, maar dat zijn incidenten. Van structureel minder thuiszorg is in Drenthe geen sprake."

Ook in Drenthe zorgen om thuiszorg

Uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat onder meer woonbegeleiding, wondzorg, wassen en aankleden, huishoudelijke hulp, psychische zorg en dagbesteding wordt stopgezet door thuishulporganisaties. 61 procent van de cliënten die te maken heeft met verminderde zorg voelt in sterke tot redelijke mate de gevolgen van de afzeggingen. Ook hulp van mantelzorgers neemt af.

Natuurlijk zijn er ook zorgen over de thuishulp in Drenthe, zegt Van Loenen. Via het meldpunt van Zorgbelang Drenthe vragen hulpbehoevenden zich bijvoorbeeld af of het wel veilig is dat de thuiszorg langskomt. Thuiszorgorganisatie AtHomeFirst, met zo'n 4000 cliënten in Drenthe en Groningen, constateert dat hulpbehoevenden de thuishulp uit eigen beweging stopzetten.

Het gaat om zo'n 10 procent van het totale aantal cliënten, zegt directeur Joan Jonkers van AtHomeFirst. "Wij stoppen zelf de zorg niet", benadrukt ze. "Daar waar het kan wordt de hulp anders ingericht, bijvoorbeeld door boodschappen voor deze mensen te doen."

'Cliënten zeggen zelf af'

Ook Volantis, een thuiszorgorganisatie in Drenthe en Groningen, ziet dat er sprake is van een lichte afname in de thuiszorg, maar benadrukt dat dit niet altijd de keuze is van de thuiszorgorganisatie. "Cliënten zeggen vaak zelf af", zegt voorzitter Nathalie Meijerhof van Volantis. "Vooral cliënten die in de kwetsbare doelgroep vallen, kiezen er bijvoorbeeld voor om geen hulp te krijgen bij het douchen."

Meijerhof merkt wel dat organisaties in de thuiszorg geen nieuwe cliënten meer aannemen. "Dat strengere deurbeleid kan ik begrijpen", zegt ze. "Je wilt altijd de zorg van je huidige cliënten kunnen blijven leveren. Daarnaast moet je ook aan het welzijn van je personeel denken en voorkomen dat zij overspannen thuiszitten."