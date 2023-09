'Zonder motoragenten houdt het op voor Ronde van Drenthe en andere koersen'

Zijn er volgend jaar nog wel wielerevenementen in Drenthe? Die vraag hangt nadrukkelijk boven de markt door de beslissing van de politie Noord-Nederland om te stoppen met motorbegeleiding bij wielerkoersen. Organisaties moeten die begeleiding vanaf 2024 zelf gaan regelen, maar vrezen dat niet voor elkaar te krijgen.

Capaciteitsproblemen zorgen er volgens de politiechef van de eenheid Noord-Nederland voor dat motoragenten vanaf januari niet meer bij wielerevenementen aanwezig zullen zijn. De korpsleiding zet ze liever in bij onder meer zware aanrijdingen en het begeleiden van verkeer.

Thijs Rondhuis: 'Wielersport hard geraakt'

Thijs Rondhuis, onder andere de organisator van het EK wielrennen in Drenthe, ziet het zonder motoragenten somber in voor wielerminnend Drenthe. "Als de politie Noord-Nederland bij dit standpunt blijft, komen er volgend jaar geen koersen in het Noorden. In de afgelopen vijf jaar is het aantal koersen in Noord-Nederland al teruggelopen van vijftien naar vier. Alleen de Elfstedenrace in Friesland en de drie wedstrijden onder de noemer Ronde van Drenthe zijn nog over. In Groningen is er al helemaal niks meer."

In Noord-Nederland is volgens Rondhuis de afgelopen jaren al veel gedaan om de inzet van politie te verminderen. "Vijf jaar geleden gaf de politie aan dat de inzet met 50 procent moest teruglopen. De nationale wielerbond KNWU heeft hier ruimschoots aan voldaan. In Drenthe is het zelfs met meer dan vijftig procent afgenomen."

Rondhuis heeft nauw contact met de nationale wielerbond KNWU. Volgens hem was de bond nog volop in gesprek met de landelijke politietop over de inzet van eenheden tijdens wielerkoersen. "Die gesprekken waren constructief, dus deze beslissing verrast ons. De politie in Noord-Nederland heeft een autonoom besluit gemaakt. En dat raakt mij natuurlijk persoonlijk, maar de wielersport nog veel harder. Denk eens aan de talentontwikkeling. Daarnaast hebben deze evenementen een belangrijke rol voor het volksvermaak. Kijk naar het EK van vorige week, waar misschien wel 100.000 mensen langs de kant stonden."

Femmy van Issum: 'Ben niet geïnformeerd'

"Ik ben heel verbaasd omdat ons voor 2024 al was toegezegd dat we konden rekenen op politie-inzet. We hebben geen alternatief gehoord, dus het was wel zo netjes geweest om ons te informeren", zegt Femmy Van Issum, voorzitter van de Ronde van Drenthe. "We zijn ook al volop bezig met de volgende editie. Maar als vrijwilligers hebben we niet de centen om hele grote dingen te doen. Als dat wel zo was, had ik heel veel mensen kunnen inhuren."

Volgens Van Issum is het ook wettelijk gezien niet mogelijk dat de organisatie van de Ronde van Drenthe de taken van de politie tijdens de koers overneemt. "Het is openbare weg en daar hebben wij niets over te zeggen. Dat zou via de wet geregeld moeten worden, net als in België. Maar ons kabinet is gevallen, dus dat gaat nog wel even duren. Als dat allemaal niet gaat veranderen, houdt het op voor de Ronde van Drenthe."