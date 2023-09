9 jaar cel geëist voor drogeren en verkrachten van 13-jarig meisje

Voor het drogeren en verkrachten van een 13-jarig meisje is tegen een 34-jarige man uit Meppel een celstraf van negen jaar geëist. De man maakte hiervan foto's en video's en daarom kan hem ook kinderpornobezit worden aangerekend, vindt het Openbaar Ministerie.

De moeder van de jonge tiener kreeg in april de schrik van haar leven. Ze kon niet slapen, de verdachte was op dat moment haar vriend en lag naast haar te slapen. Ze checkte zijn telefoon, ze wilde weten of hij geheimen voor haar had. Ze opende een map en zag haar vriend seks hebben op meerdere video's. Ze zag dat de ander haar 13-jarige dochter was. Met haar eigen telefoon maakte ze hiervan kopieën. Ze confronteerde de man met deze beelden.

Daarna zette ze hem haar huis uit en stapte naar de politie. De agenten doorzochten de woning van de man en vonden meer vergelijkbare video's en foto's. De beelden zijn gemaakt in de woning van de man, dat was vorig jaar juli en april dit jaar. Het meisje logeerde op dat moment bij de vriend van haar moeder. Het is volgens de officier van justitie opvallend dat het kind op de beelden totaal niet reageert op de seksuele handelingen. Ook niet wanneer de man bij haar binnendringt.

Gevaar op coma of zelfs de dood

De verdachte kan het niet ontkennen dat hij op die beelden staat. Hij herinnert zich weinig van deze momenten, omdat hij toen onder invloed van drugs verkeerde, zei hij tegen de rechter. Daarnaast gaf hij aan geen trek te hebben om over de zaak te praten en zwijgt hij liever.

Volgens de aanklager heeft de man een flink risico genomen door het meisje te drogeren met GHB. Volgens het kennisinstituut Trimbos is bij 5 milliliter GHB of meer de kans groot om volledig out te gaan of in coma te raken. Ook een dodelijke afloop is niet ondenkbaar.

Rest GHB achtergebleven in een fles

In de woning van de man stond twee liter GHB opgeslagen in jerrycans. Voor drugsbezit stond de man niet terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) was vergeten dit op de tenlastelegging te zetten.

De Meppeler ontkent het toedienen van de drugs. Het kind heeft volgens hem waarschijnlijk uit een fles gedronken waarin nog een rest GHB zat. Het was hem niet opgevallen dat ze geen weerstand bood tijdens de seks. Hij dacht dat ze sliep. De officier van justitie gelooft zijn verhaal niet.

Planmatig en berekenend

De man is planmatig en berekenend te werk gegaan, zei de officier. Dat is volgens hem onder meer te zien in appjes die hij naar het meisje stuurde. Daarin vroeg hij wanneer ze weer kwam gamen en 'dan wil je ook wel weer cassis'.

Het is volgens de officier van justitie te toevallig dat het meisje op beide momenten (waar bijna een jaar tussen zit) per ongeluk en ongemerkt GHB drinkt uit een fles cassis. Op de filmbeelden lijkt de man precies te weten wat hij doet. De eerste keer filmt hij met zijn telefoon in de hand. De tweede keer heeft hij een camera aangeschaft.

Mechanisch

Het is volgens de aanklager opvallend dat de man de camera met zijn telefoon aanstuurt. Voordat hij het meisje misbruikt stelt hij het beeld scherp en sleutelt hij aan de belichting. Er is te zien dat hij het kind even aantikt, alsof hij controleert of ze echt 'weg' is. Daarna gaat hij rustig, haast mechanisch te werk, zei de officier van justitie.

"Op een enorme gruwelijke wijze is het meisje haar kind-zijn ontnomen", zei hij. "Ze weet niet wat haar is overkomen. Ze weet niet wat ze moet verwerken."

Dit is een zedenzaak die valt in de zwaarste categorie, zei de aanklager. "Hierop past alleen maar een lange celstraf." Het Openbaar Ministerie vindt dat de man na zijn detentie, het liefst levenslang, moet worden begeleid.

Het gevraagde smartengeld van 35.000 euro voor de moeder en haar dochter, vindt hij toewijsbaar. De advocaat van de verdachte vroeg vrijspraak voor het bewust toedienen van GHB. De verdachte moet worden behandeld, vindt de jurist. Hij stelde een kortere straf voor, zodat zo snel mogelijk met de behandeling kan worden begonnen.