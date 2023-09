Chirurg Roelfsema uit Meppel was een van de eerste slachtoffers van wraakmoorden van de SS

De moord op de boer in de Wijk was voor de Duitsers de druppel. Ze gaan over tot actie. Wraakmoorden. Garagehouder Dijkstra is de eerste die ter plekke wordt neergeschoten. Zijn vrouw was net iets eerder overleden, en terwijl Dijkstra de deur opent wordt hij neergeschoten. Hij laat vijf kinderen achter. Zo'n 400 meter verderop gaat ook de bel op de deur van Roelfsema. En datzelfde gebeurt ook in Staphorst bij Boldewijn, die laat acht kinderen achter.

Roelfsema hielp het verzet, maar ook de Duitsers

"Het opmerkelijke wat hij gedaan heeft is hulp bieden bij de bevrijding van een marechaussee, die gewond gearresteerd was door de Duitsers en opgenomen was in het ziekenhuis in Groningen. Roelfsema heeft een brief geschreven, waarmee leden van het verzet in Meppel naar Groningen konden. Ze kregen contact met artsen in het ziekenhuis en konden een plan maken. Een paar dagen later bevrijdden ze die gewonde marechaussee en vervoerde ze hem naar Meppel. Hij is toen door Roelfsema verzorgd in Meppel, zelfs nog met bloedtransfusie. Op een gegeven moment moest de marechaussee ook opgenomen worden in het ziekenhuis in Meppel en ook daar werd hij verzorgd door Roelfsema. Dus voor het verzet was hij van belang. Dat ze in ieder geval contact hadden met iemand in de medische wereld. Als de nood aan de man was, dan kon hij wel wat zaken voor ze doen."