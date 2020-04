Bestuur TT Circuit staat open voor TT zonder publiek

"We moeten roeien met de riemen die we hebben en denken in mogelijkheden. Als het dan niet anders kan dan zijn wij bereid het zonder publiek te doen", zegt TT-voorzitter Arjan Bos. "Maar dan is er nog wel één voorwaarde. Want iedereen komt uit alle windstreken, ook van buiten Europa, dus moeten de grenzen wel open zijn."

Kleinschalig

De IRTA, de belangenbehartiger van de raceteams gaat nu onderzoeken hoe een Grand Prix met zo min mogelijk mensen opgetuigd kan worden. "Het wordt dan sowieso een heel ander circus. Veel minder mensen per team en geen journalisten. We houden het heel kleinschalig en Dorna heeft materiaal om alle mensen op corona te testen. Dus dat gaat dan ook gebeuren", verklaart Bos

Overleg met coureurs

Maar al met al heb je al snel honderden mensen nodig voor een Grand Prix. In de drie verschillende raceklasses staan dit seizoen al ruim tachtig coureurs op de startlijst uit negentien verschillende landen. Onder hen zijn verhoudingsgewijs veel Italianen en Spanjaarden. Juist de landen die hard getroffen worden door het coronavirus.

"Ik kan me voorstellen als het TT Circuit en Dorna het willen gaan doen dan is het natuurlijk wijs om met de coureurs in overleg te gaan. Dat zijn de artiesten en zij komen uit heel zwaar getroffen gebieden. Je moet eerst van elkaar weten of we er écht klaar voor zijn", aldus Bos.

Verschillende scenario's

Buiten de coureurs met hun noodzakelijk technische medewerkers zullen er ook baancommissarissen langs het circuit moeten staan voor de veiligheid. Bij een reguliere TT zijn dat er meer dan tweehonderd. Daarnaast zal er ook een grote televisie-ploeg de wedstrijd moeten registeren. Je zou denken, zoveel mensen op één terrein is onmogelijk in deze tijd.

"Ja dat gevoel snap ik. Maar het circuit is groot, we hebben veel ruimte en die eis van anderhalve meter afstand kunnen we daar wel overeind houden. Maar er zijn meer scenario's mogelijk: we zouden het ook kunnen uitstellen tot later dit jaar of zelfs volgend jaar."

Financiële consequenties

Mocht de TT dit jaar helemaal niet doorgaan dan heeft dat natuurlijk flinke financiële consequenties. Het evenement zorgt ongeveer voor de helft van de omzet van de baan. Daarnaast is het TT Circuit al sinds 16 maart gesloten.

"Tot 1 juni lopen we sowieso één miljoen euro mis. Het circuit is niet verhuurd geweest en het was helemaal volgeboekt. We denken in de rest van het jaar nog wel weer een beetje in te kunnenlopen. Vooral dan staan de grote evenementen ingepland. Eén zo'n jaar zonder TT kunnen we wel hebben maar nóg zo'n jaar niet", besluit Bos.