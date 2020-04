Toerismesector verkent versoepeling corona-maatregelen

Het is geen verrassing dat de Drentse toeristensector hard geraakt wordt door de corona-maatregelen. Uit nieuw onderzoek van Marketing Drenthe blijkt dat zelfs 95 procent van de ondernemers in de toerismesector last heeft van de corona-crisis. De helft van de bedrijven is gesloten, twee derde merkt dat de bezoekersaantallen (flink) afnemen en vier op de tien geven aan dat er minder boekingen binnen komen.

Hiswa-Recron ondersteunt watersportbedrijven en recreatiebedrijven in Nederland. "Het voelt zo onnatuurlijk dat het met dit mooie weer zo doodstil is in Drenthe", zegt regiomanager Petra Ellens van Hiswa-Recron. "En dat maakt het in het Noorden zo moeilijk om dicht te zijn; je ervaart de coronacrisis hier veel minder."

Nadenken over versoepeling regels

Voor de campings, bungalowparken en groepsaccommodaties heeft Hiswa-Recron gisteren protocollen bij het kabinet ingediend waarin nieuw beleid staat als de maatregelen na 28 april mogelijk versoepeld gaan worden. "Campings moeten nu hun sanitair gesloten houden terwijl het prima mogelijk is om de benodigde afstand te houden als je bijvoorbeeld een tussenliggend toilet of douche sluit", stelt Ellens. "In die protocollen zetten we maximaal in op het spreidingsbeleid, maar per bedrijfstak is het maatwerk. We hebben onze plannen dan ook afgestemd met het VNO-NCW." "Moeilijk zal het zijn voor de groepsaccommodaties. Spreidingsbeleid is daar niet mogelijk want je mag voorlopig nog niet als groep bij elkaar zitten." Uiteindelijk zal het kabinet in overleg met de Veiligheidsregio's bepalen of de nieuwe voorschriften van Hiswa-Recron voldoende zijn. "Het moet wel te handhaven zijn maar gemeenten mogen uitzonderingen maken."

Campagnes omgooien

Marketing Drenthe probeert op haar manier de schade in de Drentse toeristensector zo beperkt mogelijk te houden. "Normaal gesproken richten we ons met de campagnes op de Duitsers en Vlamingen. April is de maand waarin relatief veel Duitsers naar onze provincie komen. Zij hebben vaak twee weken paasvakantie. Dat valt nu helemaal weg", zegt Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe. "We hadden budget gereserveerd voor de buitenlandse campagnes. Nu gebruiken we dat geld voor het bereiken van de Noorderlingen en de rest van Nederland. Je kan prima op vakantie dichterbij. En omdat 'seizoensverlenging' nu heel belangrijk is voor de ondernemers, richten we ons naast de gezinnen ook op stellen zonder kinderen. Zij zitten niet vast aan schoolvakanties."

Bang voor een toeloop van mensen uit provincies waar meer coronagevallen zijn is Ellens van Hiswa-Recron niet. "Wij raden vakantiegangers aan van te voren te boeken. Zo weten de ondernemers hoeveel mensen er komen zodat ze het spreidingsbeleid kunnen toepassen. Op de bonnefooi komen is er niet meer bij", stelt Ellens.

Welvaart vs. welzijn

Een bijkomend effect is dat de corona-crisis het onderscheidend vermogen van Drenthe blootlegt. "We merken dat de corona-maatregelen ervoor zorgen dat mensen veel bewuster naar hun omgeving kijken. Rust en ruimte is weer heel belangrijk. Met andere woorden: we richten ons niet meer op welvaart maar op welzijn. En dat is echt iets voor Drenthe. Hier kan je nog vluchten voor de massa. En omdat we dat als provincie te bieden hebben ligt daar een enorme kans." Ellens van Hiswa-Recron voegt daar aan toe: "We hebben zolang opgehokt gezeten. Voor het welzijn is het belangrijk dat mensen in het groen terecht kunnen. Laat ons dat bieden."

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Lees ook: