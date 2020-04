Wie heeft het gedaan? Drentse theatergroep komt met online moordspel

"Het is uit nood geboren," zegt schrijver Janet Gerard. "We mogen natuurlijk niet repeteren en dat vinden we heel jammer. Daarom hebben we bedacht dat we thuis gaan 'dirken'."



De acteurs nemen zelf thuis hun scènes op en van die filmpjes maakt Gerard een geheel. Dan komen er elke dag een of twee afleveringen online met een deel van het toneelstuk. Vanavond om 19:30 uur is de eerste aflevering te zien op het YouTube-kanaal van Dirk is dood.

Een moord, vijf verdachten

Het verhaal dat nu gespeeld wordt heet Tussen Kunst & Kill. De eerste aflevering gaat over Herbert, een binnenvaartschipper. Hij is overleden en verdeelt zijn erfenis over zijn vijf dochters en een buurvrouw. "En er komt iemand in beeld waar niemand op gerekend had," zegt Gerard geheimzinnig.



In het stuk wordt een van deze dames vermoord. Er zijn vijf verdachten en als kijker mag je meepuzzelen wie het heeft gedaan. Aan het eind van de reeks kun je jouw verdachte doorgeven. Er is een prijs voor de winnaar.

Judith van der Steeg mist het om te spelen voor publiek. (Rechten: RTV Drenthe)

Geen publiek

Voorheen deden de acteurs voorstellingen bij het Taribush Kuna Festival, waar makkelijk 120 mensen op af kwamen. Nu staan ze in hun eentje voor de camera. En dat is even wennen.



"Dat geloer in de camera is heel raar," zegt Judith van der Steeg. Zij speelt de jongste dochter van Herbert. "Normaal gesproken zijn we met zijn allen bezig en krijg je feedback van elkaar. Die wisselwerking mis je wel." Toch vindt ze de manier waarop ze het nu doen ook wel weer leuk: "Het is wel iets heel nieuws wat we doen. En ik hoop dat veel mensen online gaan aanhaken!"