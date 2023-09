Vliegoefening 'Frisian Flag' ook boven Drenthe

In de eerste week van de oefening zullen de vliegtuigen voornamelijk boven de Noordzee vliegen, maar in de tweede week zullen ze ook boven land komen. "Dat de oefening zo groot is, is een eenmalig iets. We gaan dat niet jaarlijks herhalen. In samenspraak met verschillende ministeries en vliegverkeerinstanties hebben we een groter oefengebied kunnen creëren dan voorgaande jaren. We kunnen nu andere type missies trainen", zegt Burgers.