Verduurzaming sporthallen De Wolden loopt vast

Sporthallen in de gemeente De Wolden kunnen niet volgens plan verduurzaamd worden. Beperkte netcapaciteit leidt ertoe dat projecten 'on hold' worden gezet.

Voor verduurzaming van sporthallen werd ruim 1,3 miljoen euro uitgetrokken. "Met deze gelden hebben we de afgelopen jaren een aantal stappen gezet, maar we lopen we ook tegen knelpunten aan", geeft het gemeentebestuur een inkijkje in de stand van zaken.

Zonnepanelen en warmtepompen

Belangrijkste knelpunt is de overbelasting van het energienet, oftewel netcongestie. "Als een sporthal over een grootverbruikaansluiting beschikt, kan men geen energie terugleveren die met zonnepanelen wordt opgewekt", schetst de gemeente een knelpunt.

Ook kunnen sporthallen met zo'n aansluiting hun contract niet opkrikken. "Dit betekent dat er niet meer elektriciteit kan worden afgenomen en er bijvoorbeeld geen warmtepomp kan worden geplaatst."

Daardoor zag de gemeente zich genoodzaakt de voorgenomen plannen voor verduurzaming aan te passen. De gemeente zit in de wachtkamer bij de netbeheerders, die gaan over de verdeling van de netcapaciteit. Een deel van de plannen blijft daardoor op de plank liggen.

Zonnepanelen

Een voorbeeld daarvan is sporthal De Slenken in de Wijk. Daar is led-verlichting en nieuwe isolatie aangebracht, maar zonnepanelen plaatsen lukt nog niet door de netcongestie.

Ook bij de Buddingehof in Ruinerwold en sporthal De Marse in Ruinen is het plaatsen van zonnepanelen en de vervanging van de verwarmingsinstallatie stilgelegd in verband met netcongestie, meldt de gemeente. "Een aanvraag voor extra vermogen is gedaan bij de netbeheerder."

De enige sporthal zonder grootverbruikaansluiting is 't Zandmeer in Kerkenveld. Daar liggen de werkzaamheden wel op schema. De zaal wordt in de toekomst met een luchtbehandelingskast verwarmd en geventileerd.

Verduurzaming