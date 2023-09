Drempels in Beilerstraat in Assen moeten hardrijders tegengaan

De gemeente Assen heeft twee verkeersdrempels aangelegd in de Beilerstraat, om hardrijders tegen te gaan. De verkeersremmers komen in het gebied richting het stadscentrum waar de maximale snelheid 30 kilometer bedraagt, maar waar veelal te hard wordt gereden.

"We zien dat er behoorlijk wordt doorgereden op dit stuk. De aanleg van de drempels is op korte termijn het enige wat we kunnen doen in de Beilerstraat", aldus een gemeentelijk woordvoerder.