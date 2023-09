In Emmen moet de oplossing worden uitgevonden voor vervuilende microplastics in kleding

In Emmen moet de oplossing worden gevonden voor vervuilende microplastics. Een van de grootste boosdoeners? De polyester in onze kleding. Innovatiebedrijf Senbis doet nu onderzoek naar een biologisch afbreekbare variant. "Als deze uitvinding lukt, dan draagt straks iedereen verantwoorde kleding, die net als bluetooth ontwikkeld is in Emmen."

"De heilige graal die we zoeken gaat over kleding", legt directeur Gerard Nijhoving van Senbis uit. "Zestig procent of meer van onze kleding bestaat uit polyester. Plastic kunststof dus. Kleding slijt tijdens het dragen en wassen. Kijk eens in droger hoeveel vezels er achter blijven na een wasbeurt. Dat is wat je kunt zien. Wat je niet kunt zien zijn de veel kleinere deeltjes, de micro-plastics. Die komen via het afvalwater en de rioolzuivering weer in het oppervlaktewater en het milieu terecht", zegt Nijhoving. En als je een kledingstuk weggooit gooi je eigenlijk aardolie weg.

Microplastics are killing

Het kledingvoorbeeld is slechts een topje van de ijsberg. Overal waar we uit olie-gemaakt-plastic gebruiken dat daarna in het milieu terecht komt, daar ontstaat uiteindelijk vervuiling door minuscule stukjes plastics. Denk aan maai-trimmers, visnetten, plastic dat we weg gooien, slijtage van autobanden. En er zijn ook tig verzorgingsproducten waar microplastics in zitten: gezichtsscrub of tandpasta bijvoorbeeld. De lijst is oneindig.

Uiteindelijk komen al die onzichtbare deeltjes plastic in de natuur, in dieren of in onszelf terecht. Bijvoorbeeld via de waterzuivering, die die minuscule stukjes plastic er nooit uit zal kunnen halen. Nijhoving: "In cosmetica is het gelukkig sinds deze week verboden. Dat moet. Het is al aangetoond dat microplastics inmiddels in ons bloed zitten."

Waar Senbis zich nu focust op de uitvinding van een afbreekbare variant voor polyester, heeft het intussen al oplossingen gevonden voor de maai-trimmer, netten in de visserij en kunststofkorrels voor op het sportveld van kunstgras. Die zijn inmiddels allemaal biologisch afbreekbaar dankzij de slimme koppen van het bedrijf op het Getec Park in Emmen.

Enorm samenwerkingsproject

Senbis doet het niet alleen. Onderwijs en kennisinstellingen ploeteren mee in de zoektocht naar 'de uitvinding.' NHL Stenden in Emmen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Wageningen en TNO gaan samen op jacht naar het samenbrengen van de juiste moleculen om de vervanger van polyester te vinden. Nijhoving: "We gaan ook artificial intelligence (AI) inzetten om ons onderzoek te versnellen en mee te laten denken over de moleculen." Het project heet BIOTTEK: Biopolyesters In Onderzoek voor een Toekomstbestendige Transitie van Emmen en de Kunststofindustrie.

Nijhoving hoopt dat de eerste uitvinding er binnen drie jaar is. Dat wordt een hele klus. Bioplastics zijn er volgens de directeur al best veel, maar staan nog steeds in de kinderschoenen in vergelijking met alle andere soorten plastics en vooral de eigenschappen die ze hebben. "We moeten ons nieuwe kunstgaren zo maken dat de kleding niet krimpt in de was of smelt tijdens het strijken."

Just Transition Fund

De zoektocht van Senbis gaat 6,6 miljoen euro kosten. 3,3 daarvan komen als subsidie van Europa via de provincie. "Dat geld komt uit het Just Transition Fund, dat is één van de meerjarige Europese subsidieprogramma's", zegt Economie-gedeputeerde Willemien Meeuwissen. "Het is een 'fonds voor een rechtvaardige energietransitie', bedoeld voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang van een fossiele naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Deze subsidie voor Senbis is de eerste in Drenthe", zegt Meeuwissen.