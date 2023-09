Tentoonstelling vertelt verhaal van eenzame Emmenaren: 'Er moet over gesproken worden'

Bijna de helft van alle volwassenen in Emmen voelt zich wel eens eenzaam en daar wil de gemeente wat aan doen. Voor een speciale fototentoonstelling durfde de 50-jarige Melanie Hartmann haar moeilijke verhaal te delen.

Foto's van het tuintje van Hartmann in Emmerhout zijn vanaf vanmiddag te zien in het gemeentehuis in Emmen. Op het canvas is ook haar verhaal te lezen. Hartmann voelt zich namelijk al achttien jaar alleen. "Ik vecht al heel lang tegen een depressie", deelt Hartmann eerlijk.

Moe en kapot

Ze durft soms het huis niet uit. "Je wilt dat niet. Je wilt gewoon meedoen met de maatschappij. Mij lukte dat lang niet. Ik deed dat wel, maar kwam dan thuis en was moe en kapot. Dan wilde ik niemand binnen hebben."

"Ik heb maandenlang niet met mijn ouders gesproken tot ze opeens voor mijn deur stonden om te vragen waar ik mee bezig was. Ik wilde ze niet belasten. Het woordje depressief is soms nog taboe. Daar mag je het niet over hebben", vervolgt Hartmann. "Dat moeten we doorbreken."

Band met de buitenwereld