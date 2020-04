Personeel ouderenzorg op hun hoede voor besmetting met coronavirus

De afgelopen dagen hebben personeelsleden van De Menning in Wilhelminaoord en De Weyert in Dwingeloo voor ons beelden gemaakt. We mogen er zelf niet in. Ze laten met beelden zien wat er op dit moment gebeurt achter de deuren en wat een coronacrisis met de bewoners en het personeel doet.

Jarig, maar geen bezoek

Dat bezoek niet naar binnen mag, heeft consequenties. Voor mevrouw Mans bijvoorbeeld. Ze woont in De Weyert in Dwingeloo. Ze was jarig. Of ze haar verjaardag heeft gevierd? "In mijn eentje. De dag was net zoals alle andere dagen." Ze is toegezongen door het personeel. Het is op dit moment de enige manier.

Betty Bakker werkt al jaren in zorgcentrum De Menning in Wilhelminaoord. Ze voelt zich sinds de uitbraak van corona en de 'lockdown' een manusje-van-alles. "We zijn zorgers, mantelzorgers, soms kind, welzijnswerker, activiteitenbegeleider, fysiotherapeut en soms ook nog dokter." Al die taken maakt het er niet makkelijker op.

Maar, net als in het onderwijs, werken er in zorginstellingen mensen met passie die alles uit de kast halen om de bewoners het naar de zin te maken. Mensen die hulpbehoevend zijn. Of soms te kampen hebben met dementie, waardoor het geheugen ze nogal in de steek laat.

Elke morgen een gesprek

"Ik probeer elke morgen na de koffie even een gesprek met ze aan te gaan", zegt Astrid Palmans, coördinerend begeleider van de dagopvang in De Weyert in Dwingeloo. "Dan voel je wel of ze vragen hebben of verdrietig zijn. Dan probeer je op dat moment met ze te praten en begrip tonen en zeg je dat het moeilijk en lastig is. Daar kom je een heel eind mee."

In dit soort gesprekken komt ook de angst van de bewoners naar voren. De angst om in het huis besmet te raken met het coronavirus, overgebracht door personeel dat wel buiten komt. Daarom zijn de meesten voorzichtig. Inge Tiemens, werkzaam in Dwingeloo, merkt dat ook. "Na het werk ga ik naar huis en ben thuis. Ik kom eigenlijk praktisch nergens."