Man stalkt ex-vriendin en zet daarbij een balletjespistool tegen zijn eigen hoofd

Een 22-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe kon het begin 2022 niet verkroppen dat zijn knipperlichtrelatie met een drie jaar jongere vrouw uit Beilen nu echt over was. Voor het stalken van zijn ex-vriendin, mishandeling, verboden wapenbezit en dreigen is een werkstraf van 180 uur tegen hem geëist, met een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De man werd in maart 2022 aangehouden. Zijn ex-vriendin had aangifte tegen hem gedaan. Ze leefde de laatste twee maanden in doodsangst. Ze kreeg ontelbare berichten van de man, die steeds grover en dreigender werden. Ook haar familie, waaronder haar jonger zusje, kregen dergelijke berichten.

Klap tegen hoofd

Op een feestje bij de manege kreeg één van de vrienden van de vrouw een klap tegen het hoofd. De verdachte dacht dat die misschien wel de nieuwe vriend kon zijn. Toen de vermeende nieuwe vriend ook nog eens zei: "Doe nou eens normaal man, laat haar toch eens los", knapte er iets bij de verdachte. Hij haalde uit.

Als de verdachte zijn ex-vriendin op 5 maart van vorig jaar op het fietspad met de auto de weg afsnijdt, uitstapt en een balletjespistool tegen zijn hoofd zet, is het voor de vrouw genoeg. "Als je rust wilt, dan krijg je dat, hier en nu ter plekke", zei de man met het pistool tegen het hoofd. De vrouw vatte dit op als een ernstige bedreiging op en stapte angstig naar de politie.

Enkelband

De man kreeg na zijn aanhouding een contact- en locatieverbod opgelegd en moest een enkelband dragen. Die periode is inmiddels afgelopen. Tijdens de zitting bleek dat hij zich daaraan had gehouden en de familie eindelijk rust had gekegen. De manier waarop hij met haar in contact probeerde te komen had op het slachtoffer het haar familie een grote impact, zei de officier van justitie.