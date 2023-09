Opvanglocatie De Biester in Gieten twee jaar langer open

Voormalig zorglocatie De Biester in Gieten blijft zeker twee jaar langer beschikbaar als vluchtelingenopvang. De gemeente Aa en Hunze blijft het pand huren en heeft ook een optie tot koop.

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra neemt de gemeente hiermee verantwoordelijkheid in het vraagstuk rondom opvangplekken voor asielzoekers. "We beiden zo een stabiele, langduriger opvang. Daarmee geven we gehoor aan de oproep van het kabinet om bij te dragen aan de behoefte aan opvangplekken. Belangrijk, aangezien de nood opnieuw hoog is."

Reguliere opvang

De functie van opvanglocatie De Biester zal wel wat veranderen. Nu is het nog een crisisopvang, maar dat gaat een reguliere, aanvullende opvang worden. Hiemstra vindt een investering in het gebouw daarom ook nodig. "We gaan werk maken van kookfaciliteiten, zodat de mensen zelf kunnen koken en de catering kan worden stopgezet. Dat is een grote wens van de bewoners." Voor de rest zal er volgens de burgemeester weinig veranderen.