Bewoner van het eerste uur in Ter Borch verhuist om supermarkt

Koos Bogaerts was vijftien jaar geleden één van de eerste bewoners van de wijk Ter Borch in Eelderwolde. Het gros van die periode verzet hij zich tegen de komst van een supermarkt op een steenworp afstand van zijn huis. Nu de supermarkt er komt, vertrekt Bogaerts. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich gewonnen geeft.

Bogaerts kwam, in de Otto Cluivinglaan in Eelderwolde, wonen vanwege de groene omgeving. "Er stonden nog niet veel huizen", herinnert hij zich. "Ons huis was één van de eersten van het project. In een mooie brochure werd gesproken over een 'groene entree', een soort parkje voor de deur."

Dat leek Bogaerts wel wat, zo'n groene omgeving in de nabije omgeving van de stad Groningen, waar zijn vrouw vandaan komt. Daarnaast was de belofte van de gemeente dat er geen supermarkt zou komen, voor hem doorslaggevend.

Verrast over de grootte

In 2023 hangt de vlag er heel anders bij. Een maand geleden werden bomen geveld waar Bogaerts al jaren op uit kijkt. Het veldje, waar door kinderen van de aanpalende school gretig op gespeeld werd, is veranderd in een bouwput. Hekken bewaken het terrein.

Bogaerts heeft zich altijd verzet tegen de komst van een supermarkt. 2000 vierkante meter. Overdreven groot en niet passend in de wijk Ter Borch, vindt de omwonende. Hij kreeg en krijgt steun van veel buurtbewoners. "Maar toch waren sommigen verrast, toen ze eenmaal de bouwput en de hekken eromheen zagen", zegt Bogaerts. "Of het echt zó groot zou worden, was de vraag."

Wat komt er?

Hoewel de grond al is afgegraven en de hekken er staan, heerst na zo'n dertien jaar gesteggel over de supermarkt nog steeds onduidelijkheid in Ter Borch. Want wat komt er nu precies op het terrein tussen de Otto Cluivinglaan, de Ter Borchsingel en de Borchlaan te staan?

Een Albert Heijn, zo werd althans altijd gedacht. Maar de Albert Heijn laat zelf via een woordvoerder weten 'niet te weten wat er komt'. Daarvoor verwijst de grootgrutter naar projectontwikkelaar Bun uit Almere. Bun was niet bereikbaar voor commentaar.

'Niemand heeft recht op vrij uitzicht'

Marcel Thijsen, burgemeester van de gemeente Tynaarlo, zegt dat het huidige college van B en W van Tynaarlo geen groot fan is van de komst van een supermarkt. "Maar de Raad van State heeft eerder geoordeeld dat de projectontwikkelaar bezig mag met de supermarkt, omdat door de jaren heen die verwachting is geschept."

Daarbij merkt Thijsen op dat negen jaar geleden, toen hij aantrad als burgemeester, de situatie in Ter Borch er heel anders uit zag. "We stevenden af op tientallen miljoenen euro verlies op het project Ter Borch en tot overmaat van ramp trok buurgemeente Groningen zich ook uit dit project. In dat licht bezien was een supermarkt een uitkomst", zegt hij.

Anno 2023 kan de gemeente er volgens Thijsen 'niets meer aan veranderen'. "En laat ik vooropstellen: er stonden hier jaren geleden al appartementen gepland. Het klinkt misschien hard, maar niemand heeft recht op vrij uitzicht. Plannen veranderen en de komst van een supermarkt is uiteindelijk een democratisch proces geweest."

Fatsoenlijke manier

Koos Bogaerts lacht aan de rand van het terrein waar een supermarkt moet komen. De afgelopen jaren waarin hij streed tegen de supermarkt, moeten zo af en toe als een klucht hebben gevoeld. Maar wel een klucht waar menig vrij uurtje in werd gestoken. "Honderden uren", rekent Bogaerts uit het blote hoofd voor. "En er gaan ook nog wel wat uren in zitten."

En dan heeft Bogaerts het nog niet eens over het geld dat hij er in stak. Kosten voor de juridische stappen, bijvoorbeeld. Of laatst nog de kosten voor de aanvraag van een voorlopige voorziening. "Een advocaat heeft verder uitgerekend dat ik al 50.000 euro aan planschade heb opgelopen doordat hier straks een supermarkt komt", zegt Bogaerts. "Daarvoor ligt inmiddels een claim bij de gemeente Tynaarlo."

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) zegt dat de gemeente 'op een fatsoenlijke manier' mee zal werken aan die claim. "Als er sprake is van planschade, zal dat verhaald worden op de projectontwikkelaar."

Haren of Peize?

Bogaerts kijkt nu naar de toekomst. Een nieuwe woning laten bouwen in Haren ziet hij wel zitten, al is ook Peize een optie. Zijn 22-jarige zoon Daan vertrok er onlangs naartoe. Hij kan er nog even over nadenken, want de familie Bogaerts is niet van de een op andere dag weg uit Eelderwolde.