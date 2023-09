Drentse hoofdverdachte witwasonderzoek sleept voormalig Jumbo-topman voor rechter

Theo E. uit Gasteren, de hoofdverdachte in een omvangrijk witwasonderzoek, heeft voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd voor de rechter gedaagd. De Drentse autohandelaar beweert dat Van Eerd hem weigert te betalen voor een klassieke Mercedes. Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat E. de betaling via de rechter probeert af te dwingen.

De rechtbank Oost-Brabant ontving eerder deze maand een civiele dagvaarding aan het adres van Van Eerd. De behandeling van de zaak staat voor komende maand gepland in Den Bosch. De rechtszaak draait om een rekening van 155.000 euro voor een Mercedes-Benz SL uit 1957. Van Eerd kocht die enkele jaren geleden bij het autobedrijf van E. in Assen. Beide mannen kennen elkaar uit de motorcross.

De advocaat van de Brabantse ondernemer zegt dat zijn cliënt de bewuste Mercedes al lang heeft betaald. "Hij heeft aangegeven dat hij gewend is rekeningen direct, of anders de volgende dag te betalen. Er was voor hem geen enkele reden niet te betalen." De advocaat van E. ontkent dat Van Eerd aan de rekening heeft voldaan.

Witwassen via autohandel en sponsorcontracten

E. wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van geld, onder meer via autohandel en sponsorcontracten in de motorcross. Supermarktketen Jumbo was lange tijd ook sponsor in de motorsport, maar maakte begin dit jaar bekend daarmee te stoppen. Andere verdachten in de zaak zijn mannen en vrouwen uit Gasteren en Assen.