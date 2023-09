Raad morrend akkoord met extra geld voor sportpark Odoorn

De gemeenteraad van Borger-Odoorn is vanavond morrend akkoord gegaan om 538.000 euro extra uit te geven aan het Harm Kuiper-sportpark in Odoorn.

GroenLinks en Gemeentebelangen stemden tegen. De beide raadspartijen staan vierkant achter de renovatie die al in volle gang is, maar niet achter het geldbedrag dat extra nodig is. GroenLinks vindt dat dat er te weinig inzicht is geboden en Gemeentebelangen vindt dat het college te weinig gestuurd heeft op de financiën.

De 538.000 euro is nodig voor de bouw van het clubgebouw, waar voetbalvereniging HOVC en tennisvereniging TC Okko gezamenlijk gebruik van gaan maken. In juni bleek dat de kosten voor de realisatie van het clubgebouw ruim een miljoen euro duurder uitvallen.

Gestegen bouw- en personeelskosten

De gemeente en de clubs zijn om tafel gegaan om de kosten naar beneden te brengen. Het tekort is nu nog 538.000 euro. Er was 1,7 miljoen euro gereserveerd voor het gebouw. Er is nu 2,3 miljoen euro nodig. Dat komt onder meer door gestegen bouw- en personeelskosten. Verder is er gerekend met een te lage prijs per vierkante meter, aldus het college.