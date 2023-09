Ongewoon: burgemeester spreekt raad van Meppel toe: 'Verdient geen schoonheidsprijs'

"Dit is ongewoon om in een raadsvergadering te evalueren op een eerdere raadsvergadering. Maar ik vind het toch belangrijk om te doen", zegt burgemeester Richard Korteland.

Tijdens de laatste raad voor de zomervakantie sprak ze over het financiële beleid van de komende vier jaar. Dat was de bedoeling althans. Een discussie is er nauwelijks gevoerd. Half gevoerd om precies te zijn. Er is een grote irritatie tussen coalitie en oppositie. Uit onvrede over de gang van zaken, stopt de oppositie met discussiëren. De oppositiepartijen vinden dat ze geen inspraak hebben, dat het college alles van de coalitiepartijen bejubeld en alles van de oppositie afraadt.