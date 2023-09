Gemeenteraad van Meppel spreekt voorkeur uit voor themapark

Nee, shows worden er morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar en ook over twee jaar nog niet gegeven. Het themapark in Meppel is nog lang niet definitief. Maar de gemeenteraad heeft nu wel het themapark als voorkeur uitgesproken voor het gebied.

Het gaat nog (lang) niet in de politiek in Meppel over een daadwerkelijke ja of nee tegen de komst van het themapark. Het gaat er nu simpel gezegd om of de gemeente de mogelijkheid van het themapark verder mag onderzoeken. Ingewikkeld gezegd gaat het over streefbeelden, ruimtelijke plannen, structuurvisie, Wet voorkeursrecht gemeente en omgevingsprogramma.

Vier scenario's

Er waren oorspronkelijk vier scenarios voor het gebied, in het noorden van de gemeente. Een recreatielandschap, een beekdallandschap, een energielandschap of een werklandschap. En toen kwam ineens Puy du Fou daar tussendoor. Het Franse themapark heeft interesse om in Meppel een park van 60 hectare te openen.

De provincie en gemeente Meppel vinden de plannen interessant. Zij zien kansen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid, recreatie, onderwijs en economie. De verwachting is dat het tegen de 800.000 bezoekers per jaar kan opleveren en dat het meer dan 1.000 banen brengt.

Daardoor zijn eigenlijk de vier scenarios verdwenen. De gemeente Meppel spreekt de voorkeur uit voor het themapark. De wethouder wil graag verder om de ontwikkeling van het themapark verder uit te werken. Mocht het toch op niets uitlopen, dan valt de gemeente terug op een optie voor een bedrijventerrein, met ook ruimte voor natuur. "Het is eigenlijk een combinatie van de vier scenario's", aldus Elisabeth Bakkenes namens Sterk Meppel.

'Duivels dilemma'

De gemeenteraad moet daar alleen ook wat van vinden. "Een duivels dilemma", noemt Henk Timmer (PvdA) het. Dat heeft er onder meer te maken met de Wet voorkeursrecht gemeente. Die ligt er op het gebied wat er moet komen en houdt in dat inwoners verplicht zijn om hun grond als eerste aan de gemeente aan te bieden, als ze die te koop zetten.