Gratis verblijf voor zorgmedewerkers op vakantiepark in Dwingeloo

Op De Noordster maken vier zorgmedewerkers gebruik van deze unieke kans. "Wij willen graag een maatschappelijke bijdrage leveren in deze bijzondere tijden'', aldus parkmanager Bertil Kaspers. "Tegelijkertijd worden we als vakantie-organisatie geconfronteerd met veel omboekingen, waardoor onze accommodaties leegstaan. Om van de nood een deugd te maken, kwam RCN op het idee om zorgmedewerkers tijdelijk een gratis verblijf te geven.''

Minder reistijd

Dardo van den Boogaard komt uit het Overijsselse Losser maar werkt momenteel als zorgverlener in Hoogeveen. Hij werkt in een woon-zorgcentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hij heeft net vier nachtdiensten achter elkaar gedraaid en hij moet er ook nog vier.

"Ik vind dit heerlijk. Normaal zou ik een uur en tien minuten moeten reizen om weer thuis te komen. Nu ben ik binnen achttien minuten op mijn werk. Het is gewoon een hele fijne omgeving", zegt Van den Boogaard.

'Voelt als vakantie'

Van den Boogaard werkt via een groot zorguitzendbureau. Hij is voor langere tijd in Drenthe gestationeerd en heeft daar ook een reden voor. "Ik heb besloten dat het voor mij niet handig is om tijdens de coronacrisis steeds op een andere plek te werken. Gezien het gevaar voor mij zelf, maar ook voor het gevaar dat ik het over kan brengen op andere kwetsbare mensen."

De service van RCN is voor Van den Boogaard een uitkomst. "Het voelt zelfs een beetje als vakantie. Ik ga in het weekend misschien nog naar huis om een wasje te draaien, maar daarna ga ik gelijk weer terug."

Zomer niet rooskleurig

Door de coronamaatregelen ziet de zomer voor De Noordster er niet rooskleurig uit. Kaspers is blij dat er door deze regeling toch wat reuring is op het vakantiepark. "Het is fijn om juist deze mensen een klein beetje te ontzorgen door ze een verblijf dichter in de buurt aan te bieden. Hier kunnen we ze de rust en ruimte bieden. De duur is in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid, maar in de basis zo lang als nodig is'', zegt Bertil Kaspers.