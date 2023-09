Onzekerheid over genoeg slaapplekken in Ter Apel komende nacht

Het is onzeker of er vanavond genoeg slaapplekken zijn voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het is nog niet duidelijk of mensen daardoor buiten moeten slapen.

Ook voor de komende dagen blijft het onzeker of het lukt om ieder asielzoeker opvang te bieden, aldus het COA. De afgelopen dagen meldden zich steeds 'flinke aantallen' asielzoekers in Ter Apel, maar uiteindelijk was er wel iedere nacht genoeg plek.

Oproep