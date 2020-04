Extra geld voor provinciaal ondernemersloket

Volgens de provincie is het geld nodig vanwege de coronacrisis, en is de hulp ook nog nodig als de crisis achter de rug is. Het loket kan ondernemers de weg wijzen in landelijke, regionale en lokale coronaregelingen. Dat gebeurt via de website en door online vragenuurtjes en webinars. Adviseurs kunnen ook maatwerk-advies geven.

Het informatieloket bestaat al langer, en volgens het provinciebestuur kennen ondernemers de voorziening ook. "We hebben ervoor gekozen om de functie van 'Ik Ben Drents Ondernemer' uit te breiden, omdat de ondernemers in het MKB en ZZP'ers dit loket al goed weten te vinden. Hiermee kunnen we hen in deze moeilijke tijd vanuit één informatiepunt extra hulp bieden", zegt provinciebestuurder Henk Brink.