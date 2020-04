Adne Koster begonnen aan de #everestchallenge: 300 keer de VAM-berg op

De 19-jarige Drent, die sinds dit seizoen rijdt voor het procontinentale Metec Cyclingteam, kan vanwege het coronavirus niet met zijn teamgenoten trainen en wedstrijden rijden zit er al helemaal niet in en dus daagt hij zichzelf regelmatig uit in deze periode. Vorige week reed hij solo door alle, maar dan ook écht alle straten van zijn woonplaats. Het leverde een fraai plaatje op op de wielerapp Strava. Maar de 182 kilometer die hij vorige week reed is een eitje als je kijkt naar wat Koster vandaag voor de kiezen krijgt. "De VAM-berg is 30 meter hoog, de Mount Everest is 8848 meter tot de top. Dat betekent dus dat ik 300 keer omhoog moet. Ik hoop dat ik rond 20.00 uur vanavond klaar ben."

Kosters' grootste uitdaging en doel is de stap maken naar de profs. Om die droom weer wat realistischer te maken had hij dit seizoen flinke stappen willen maken, vooral in de buitenlandse koersen waar het regelmatig bergop gaat. "Maar het seizoen is voor een groot deel in het water gevallen natuurlijk. Wanneer we weer wedstrijden zullen rijden is volstrekt onduidelijk. Ik hoop dat er in het najaar nog wat mooie koersen komen."